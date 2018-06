Marchionne con cravatta | Azzereremo il debito

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Sergioha le idee chiare per il futuro di Fca: "ilnetto industriale entro giugno". Di fatto l'a.d. per fare questo annuncio ha deciso, per la prima volta di indossare una. Non più il solito maglione, questa volta ha deciso di percorrere la via simbolica dell'eleganza: "Unaben annodata è il primo passo serio nella vita, ha detto una volta Oscar Wilde. Se applichiamo la massima a Fca, possiamo dire che ci siamo presi sul serio", ha affermato. Poi è tornato a parlare delle cifre e delle prospettive future del gruppo: "A fine giugno avremo una posizione finanziaria netta positiva. C'è ancora del lavoro da fare, ma sono fiducioso", ha affermato, secondo cui il nuovo piano industriale di Fca è "solido e coraggioso". "A livello di brand - ha proseguito - vedrete che i nostri messaggi si concentreranno su Jeep, Ram, Maserati ...