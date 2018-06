Mancini | “non sorpreso da dimissioni di Zidane dal Real

Mancini : “Non sono un mago - serve tempo” : Firenze, 24 mag. – (AdnKronos) – “Non sono un mago, non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in una partita, ci vuole tempo”. Lo dice il nuovo ct azzurro Roberto Mancini dopo il primo allenamento della Nazionale a Coverciano sotto la sua guida. “Negli anni precedenti i talenti erano talmente tanti e tutti insieme che c’era un’abbondanza incredibile, ma io resto fiducioso perché penso che questi ...

Calcio - Roberto Mancini : “Non ho la bacchetta magica. Serve tempo ma resto fiducioso” : Prima giornata di lavoro a Coverciano per Roberto Mancini, da allenatore della Nazionale Italiana di Calcio, e prima conferenza stampa. In mattinata, il tecnico ha diretto l’allenamento in vista delle amichevoli con Arabia Saudita (28 maggio a San Gallo), Francia (1° giugno a Nizza) e Olanda (4 giugno a Torino). Il neo tecnico azzurro, dopo le defezioni di Emerson Palmieri e Claudio Marchisio, costretti a saltare per infortunio gli ultimi ...