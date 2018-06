Maltempo India | 6 persone uccise da fulmini in West Bengala

Forte Maltempo in India : almeno 84 morti : Sono almeno 84 le vittime dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sugli stati Indiani dell’Uttar Pradesh, del Bengala Occidentale, dell’Andhra Pradesh, e del Telangana. Violente piogge e forti venti, con raffiche a oltre 100 km/h, hanno sferzato anche Nuova Delhi. In Uttar Pradesh, in particolare, hanno perso la vita 52 persone e altre 131 sono rimaste ferite. Nell’aeroporto internazionale di Nuova Delhi, in poche ore ...

Maltempo - India di nuovo stravolta da tempeste di sabbia e pioggia : ancora molte vittime ad una settimana da un altro evento simile : Una violenta tempesta di sabbia e pioggia ha distrutto le case e abbattuto le linee elettriche nel nord dell’India, uccidendo almeno 14 persone, secondo i nuovi aggiornamenti. L’India ripiomba così nel panico e nella distruzione solo una settimana dopo un’altra tempesta fuori stagione, considerata la peggiore nel Paese degli ultimi 6 anni, che ha provocato morte e devastazione nella stessa area. tempeste di sabbia, pioggia e fulmini hanno ...

Maltempo - India devastata da una violenta tempesta di sabbia e piogge torrenziali : oltre 100 morti - circa 143 feriti [GALLERY] : 1/10 ...

Maltempo India - temporali estremi a Sud : 37.000 fulmini in 13 ore : In sole 13 ore lo stato dell’Andhra Pradesh, nel sud dell’India, e’ stato tempestato di quasi 37.000 fulmini, provocando la morte di nove persone, fra cui una bambina di nove anni. Si tratta di un fenomeno meteorologico definito dalle autorita’ locali come “estremo”, anche per le piogge pesanti ai quali gli Indiani sono abituati nel periodo dei monsoni, che dura da giugno a settembre. Monsoni che ...