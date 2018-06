M5S-Lega | il governo Conte giura davanti a Mattarella

Oggi nasce il governo Lega-M5S : Conte giurerà alle 16 |Ai lavoratori : "Dovete fidarvi" : Nella squadra cinque tecnici (oltre al premier), 8 pentastellati e 6 leghisti. Cinque le donne. Il premier: "Realizzeremo il contratto". Di Maio: "Il governo del Cambiamento è realtà, dedichiamo tutto questo a Casaleggio". Salvini: "Sarà un governo di buona volontà, di persone per bene e senza debiti"

GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE - DIRETTA LIVE/ Streaming video giuramento : comincia la Terza Repubblica : GOVERNO ULTIME NOTIZIE MS5-Lega, DIRETTA LIVE, giuramento alle 16:00, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. E' tutto pronto per far ripartire l'esecutivo davanti a Mattarella(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Chi è Giulia Grillo - il nuovo ministro della Salute del governo M5S-Lega : Il nuovo ministro della Salute del governo M5S-Lega è Giulia Grillo, catanese, 43 anni, laureata in Medicina con una specializzazione in medicina legale e non parente di Beppe Grillo. Il nuovo ministro della Salute è stata un'accesa contestatrice dell'ex ministro Lorenzin e in più di un'occasione si è dichiarata sfavorevole alla reintroduzione dell'obbligo vaccinale.Continua a leggere

Chi è Marco Bussetti - il nuovo ministro dell’Istruzione del governo M5S-Lega : Marco Bussetti è il nuovo ministro dell'Istruzione del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Insegnante di educazione fisica, dirigente scolastico e provveditore a Milano, Bussetti non è contrario né all'alternanza scuola-lavoro né alla Buona scuola, riforme del governo Renzi più volte aspramente criticate dai Cinque Stelle.Continua a leggere

Governo M5S-Lega : Conte premier - oggi il giuramento | : Dopo 88 giorni di stallo e a un passo dal ritorno alle urne, nasce il Governo guidato da Movimento Cinque Stelle e Lega. Di Maio e Salvini, che saranno ministri e vicepremier, siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Paolo Savona, il professore anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l’Economia: avrà la delega alle Politiche europee. oggi il giuramento alle 16|

Alessandro Di Battista - Dagospia : il governo Lega-M5S? L'ha presa malissimo : Certo, nelle ultime settimane - a tratti - ha finto di poterlo digerire, ma tutta la sua storia politica precedente dimostra che avrebbe ambito a ben altro. Per esempio al voto anticipato dove ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : M5S in discesa - Lega Nord si avvicina : L’istituto Index Research ha pubblicato nuovi sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano evidenti cambiamenti rispetto alla settimana scorsa, con un accenno di crisi da parte del Movimento 5 Stelle. Da segnalare, però, è soprattutto la crescita esponenziale della Lega Nord. Il divario tra i due, che si apprestano a governare fianco a fianco, si è ridotto notevolmente nel corso delle ultime settimane. Il partito di Matteo ...

Governo M5S-Lega - cosa va e cosa no nella giustizia immaginata nel contratto : Sono 58 le cartelle del “contratto per il Governo” grillo-leghista. Una dozzina, quasi il 20%, riguardano la “giustizia rapida ed efficiente” e altri temi a vario titolo connessi, come la corruzione, i reati ambientali, l’ordinamento penitenziario, la sicurezza nelle sue molteplici declinazioni ecc. E’ giocoforza concentrarsi su poche macro-questioni, trascurando un’infinità di altri temi che si potrebbero esaminare. In generale, è facile ...

Chi è Gian Marco Centinaio - il nuovo ministro dell’Agricoltura del governo M5S-Lega : Gian Marco Centinaio è il ministro delle Politiche agricole del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Militante della Lega sin dal 1994, è stato prima consigliere comunale (per 14 anni) e poi vicesindaco di Pavia. Eletto al Senato nel 2013 con il Carroccio, è dal 2014 capogruppo della Lega a Palazzo Madama.Continua a leggere

Governo M5S-Lega - i record della crisi : video - : La novità del doppio incarico dato a Giuseppe Conte, la minaccia di impeachment, gli 89 giorni passati dal voto: numeri che non hanno precedenti

Governo - Fico incontra Conte : “M5S-Lega durerà cinque anni? Non ho la palla di vetro” : Il Governo M5s-Lega durerà cinque anni? “Non ho la palla di vetro”. Così ha tagliato corto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, Fico incontra Conte: “M5s-Lega durerà cinque anni? Non ho la palla di vetro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Governo M5S-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...