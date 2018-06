L’ultima volta della Boschi a palazzo Chigi e la fugace stretta di mano con Salvini e Di

Emilia Clarke svela che L’ultima scena di Daenerys ne Il trono di spade 8 l’ha ‘sconvolta totalmente’ : Le riprese de Il trono di spade 8 sono ormai agli sgoccioli, e a quanto pare c'è qualcuno che ha già girato le ultime scene del proprio personaggio: parlando con Vanity Fair, Emilia Clarke si è lasciata andare ad alcuni commenti (ben poco rassicuranti) riguardo gli ultimi momenti di Daenerys Targaryen. L'attrice, attualmente in giro per il mondo per promuovere il suo ultimo film Solo: A Star Wars Story, ha infatti svelato di aver già girato ...

Rugby – Campionato di Eccellenza - il Petrarca Padova è Campione d’Italia sette anni dopo L’ultima volta : Il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano sette anni dopo l’ultimo titolo il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano: il tredicesimo scudetto nella storia dello storico Club biancoscudato arriva, per la prima volta dall’istituzione dei play-off, davanti al pubblico di casa, di fronte agli oltre ...

La quarta volta dello zar Putin al Cremlino - L’ultima (in teoria) : Il presidente ha inaugurato il suo (teoricamente) ultimo mandato all’insegna della continuità e dell’indipendenza dall’Occidente. Alla guida del governo confermato Dmitrij Medvedev?...

“Ma che schifo”. Tutti contro Robbie Williams : L’ultima uscita del cantante non è davvero piaciuta a nessuno. E i fan - anche i più fedeli - stavolta sbottano ferocemente sui social : Se c’è un artista capace di dividere il pubblico a ogni sua uscita pubblica quello è sicuramente Robbie Williams, autore di hit indimenticabili che hanno fatto ballare (vedi Rock Dj) o commuovere (chi non ha mai intonato Angel?) il mondo intero. Sempre sopra le righe, mai banale, ogni sua esternazione finisce per scatenare un vero e proprio putiferio virtuale, considerando anche che l’artista non nasconde mai simpatie e ...

Buffon l’insensibile adesso volta le spalle alla Juventus e Totti resta L’ultima bandiera : Nelle ultime ore alcune voci di mercato hanno ‘sconvolto’ i tifosi della Juventus, il portiere Buffon potrebbe continuare a giocare ma non nel club bianconero. L’ex compagno Tevez ha intenzione di provare il ‘colpaccio’ e portare il portiere bianconero al Boca Juniors, la trattativa non è impossibile. La decisione più giusta sembrava quella del ritiro al termine della stagione ed anche quella più rispettosa nei ...

Milano - vandali nella sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza : finestre rotte e porte divelte. “Sia L’ultima volta” : Devastata la sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza di Milano nella notte tra il 1 e il 2 aprile. Quando alcuni rappresentati sono arrivati lunedì mattina in via degli Anemoni, periferia ovest del capoluogo lombardo, hanno trovato porte divelte, finestra rotta, armadi danneggiati e documenti buttati all’aria. “Certe sono le migliaia di euro di danni”, ha scritto sulla propria pagina Facebook il Consiglio direttivo ...