Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano sulla Stazione spaziale

Stazione Spaziale : Luca Parmitano sarà Commander della ISS - “emozione grandissima e inaspettata” : Il prossimo anno l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione. La notizia non è certo nuova, la missione è stata annunciata a dicembre del 2016 durante il vertice interministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea svoltosi a Lucerna in Svizzera. Quello che ancora non si sapeva è che Luca Parmitano in quella missione svolgerà anche il ruolo di comandante della ...

Luca Parmitano - un italiano alla guida della stazione spaziale internazionale : «Un padre normale che ha avuto l’occasione di fare qualcosa di straordinario». Si definì così Luca Parmitano ospite a Sanremo qualche anno fa dopo la sua prima missione sulla stazione spaziale internazionale. Raccontava del ritorno sulla Terra e dell’auto a Houston su cui lo aspettavano le figlie e la più piccola, dopo mesi che non lo vedeva di persona, ha chiesto tre volte se davvero fosse lui. Chissà cosa penseranno ora che sono più grandi e ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione : Quando l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano tornerà nello Spazio, il prossimo anno, sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella seconda parte della sua missione. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea. Luca è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corso della sua missione ...

