Luca Parmitano a comando della ISS | emozione | non me lo aspettavo

Luca Parmitano al comando della Stazione spaziale internazionale : "Non me lo aspettavo assolutamente, volando con un equipaggio di tutto rispetto, Alexader Skvortsov è al suo terzo volo e davo per scontato che sarebbe stato lui il comandante". Così Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, ha commenta

Luca Parmitano torna nello Spazio come comandante della Stazione spaziale internazionale : ... la ISS viaggia lungo la sua orbita a 28.800 km/h con un equipaggio di 6 astronauti che conducono, in condizioni di microgravità, test ed esperimenti per ricercatori di tutto il mondo, oltre a ...

Stazione Spaziale : Luca Parmitano sarà Commander della ISS - “emozione grandissima e inaspettata” : Il prossimo anno l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione. La notizia non è certo nuova, la missione è stata annunciata a dicembre del 2016 durante il vertice interministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea svoltosi a Lucerna in Svizzera. Quello che ancora non si sapeva è che Luca Parmitano in quella missione svolgerà anche il ruolo di comandante della ...

Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano sulla Stazione spaziale : Un altro primato al suo già incredibile curriculum. Luca Parmitano, il primo astronauta italiano ad aver passeggiato attorno alla Iss, sarà anche il primo connazionale a diventare comandante della Stazione spaziale internazionale. A dare l’annuncio è stata l’Agenzia spaziale europea (Esa), secondo cui il nostro astronauta dovrebbe prendere il comando della Iss precisamente nella seconda metà della sua prossima missione oltre ...

Luca Parmitano primo comandante italiano della ISS nel 2019 : Attualità Termina la missione VITA: Paolo Nespoli saluta lo Spazio Scienza Nuova missione per Luca Parmitano: nel 2019 il ritorno nello spazio Attualità Samantha Cristoforetti aderisce a #...

Luca Parmitano primo comandante italiano della ISS nel 2019 : Indietro 1 giugno 2018 2018-06-01T10:01:35+00:00 ROMA – L’astronauta italiano Luca Parmitano tornerà nel 2019 sulla Stazione spaziale internazionale, ma stavolta nel ruolo di comandante. E’ la prima volta che un italiano sarà al comando della ISS, e solo la terza volta per un astronauta dell’ESA in 18 anni di operazioni. “Sono onorato di essere stato […] L'articolo Luca Parmitano primo comandante italiano della ISS nel 2019 proviene da ...

Luca Parmitano - un italiano alla guida della stazione spaziale internazionale : «Un padre normale che ha avuto l’occasione di fare qualcosa di straordinario». Si definì così Luca Parmitano ospite a Sanremo qualche anno fa dopo la sua prima missione sulla stazione spaziale internazionale. Raccontava del ritorno sulla Terra e dell’auto a Houston su cui lo aspettavano le figlie e la più piccola, dopo mesi che non lo vedeva di persona, ha chiesto tre volte se davvero fosse lui. Chissà cosa penseranno ora che sono più grandi e ...

Luca Parmitano - un italiano guida la stazione spaziale internazionale : «Un padre normale che ha avuto l’occasione di fare qualcosa di straordinario». Si definì così Luca Parmitano ospite a Sanremo qualche anno fa dopo la sua prima missione sulla stazione spaziale internazionale. Raccontava del ritorno sulla Terra e dell’auto a Houston su cui lo aspettavano le figlie e la più piccola, dopo mesi che non lo vedeva di persona, ha chiesto tre volte se davvero fosse lui. Chissà cosa penseranno ora che sono più grandi e ...

Luca Parmitano primo italiano a comandare la Stazione spaziale internazionale : Orgogliosi di essere italiani grazie a persone che fanno la differenza. L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo italiano (e il

Spazio - Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss : Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss Continua a leggere L'articolo Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss proviene da NewsGo.

Spazio - l'astronauta Luca Parmitano sarà comandante dell'Iss : Milano , askanews, - Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e ten. col. pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale internazionale. Ne ...

L'astronauta Luca Parmitano sarà comandante della Stazione spaziale internazionale : Milano, 31 mag. , askanews, Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, sarà il primo comandante italiano della Stazione spaziale ...

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà comandante dell'ISS-2 : Milano, 31 mag. , askanews, - "Sono onorato che abbiano scelto me per questo ruolo - ha commentato L'astronauta - e allo stesso tempo affronto con umiltà questo compito".Luca Parmitano, primo italiano ...

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà comandante dell'ISS-2 : Milano, 31 mag. , askanews, 'Sono onorato che abbiano scelto me per questo ruolo ha commentato L'astronauta e allo stesso tempo affronto con umiltà questo compito'. Luca Parmitano, primo italiano ad ...