Lourdes Leon | ascelle in mostra non depilate per Converse

vanityfair

: La nuova campagna Converse con protagonista la figlia di Madonna, Lourdes Leon. E le sue ascelle. #pubblicità - JingleBeIIis : La nuova campagna Converse con protagonista la figlia di Madonna, Lourdes Leon. E le sue ascelle. #pubblicità - mffashion_com : Lourdes Leon protagonista di Converse x Mademe - TuttOSuLinuX : Musica: È Lourdes Leon Ciccone, figlia di Madonna, la protagonista della campagna Co... # #Lourdes #Leon… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) In occasione dell’estate i brand MadeMe esi uniscono in un’alleanza immaginata per chi ama lo stile delle ragazze più cool di New York, e svelano una nuova collezione moda. Una linea che vuole simboleggiare e rappresentare tutte le giovani donne che non hanno paura dire la propria autentica unicità al mondo, a costo di essere additate come diverse. Spiriti liberi nell’accezione più ampia del termine, che amano sperimentare con la propria identità attraverso la moda. E chi poteva incarnare al meglio tanta indipendenza femminile se non una delle newyorkesi più anticonformiste della sua generazione? Parliamo di, primogenita di Madonna scelta come testimonial della collezione estiva firmata MadeMe. Una 21enne che esprime alla perfezione la ragazza «indipendente, che si assume i propri rischi e non si preoccupa di ciò che gli altri indossano o ...