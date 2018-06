Lorenzo sta male dopo la scelta | ecco cosa succede intanto tra Sara e Luigi

gossippiu

: RT @SenVincenzo: Il #PD non rimanga inerte davanti a ciò che sta accadendo ma velocemente avvii una nuova fase politica partendo dalla gent… - 1205fiorella : RT @SenVincenzo: Il #PD non rimanga inerte davanti a ciò che sta accadendo ma velocemente avvii una nuova fase politica partendo dalla gent… - Luana845294651 : RT @wanderlustangle: ‘Sara che sorriso finto.’ ‘Sara è tristissima.’ ‘Senza Lorenzo sai che noia.’ ‘Di sicuro pensa a Lorenzo.’ ‘Che scelta… - BGrisafi : RT @SenVincenzo: Il #PD non rimanga inerte davanti a ciò che sta accadendo ma velocemente avvii una nuova fase politica partendo dalla gent… -

(Di venerdì 1 giugno 2018)Affi Fella eMastroianni stanno insiemeUomini e Donne, mentre aRiccardi tocca curare le ferite. Forse la maggioranza del pubblico si aspettava unaal contrario, ma nonostante l'evidente trasporto diverso, era altrettanto chiaro che il loro rapporto sarebbe stato forse simile a quello precedente dell'ex tronista, con Nicola Panico, e lei si è seduta sul trono cercando altro.sognava un amore sereno, con uno che si dedica totalmente all'altro e che sacerca,vuole: tutto questo lo ha trovato in, il fidanzato dei sogni un po' di tutte e non solo di, alla fine. Siamo contenti del lieto fine di, a loro auguriamo ogni bene e felicità, ma ci è dispiaciuto molto pere non solo perché non è stato scelto, ma anche per il discorso che la tronista gli ha fatto: avrebbe potuto prepararlo meglio, invece di ...