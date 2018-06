LORENZO FONTANA | CHI È MINISTRO ALLA FAMIGLIA E DISABILITÀ È contro aborto | unioni gay e

Chi è LORENZO FONTANA - il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità : Lorenzo Fontana, classe 1980 e leghista di lungo corso, è il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità del governo M5S-Lega. Laureato in Scienze politiche e in Storia della civiltà cristiana, Fontana è un ex europarlamentare ed è noto per le sue posizioni anti-abortiste e pro-vita di stampo cattolico.Continua a leggere

LORENZO FONTANA - il ministro per la Famiglia contro unioni gay - aborto e «gender» : È il nuovo ministro per la Famiglia. Una sola Famiglia, «composta da uomo, donna e figli». Luciano Fontana è senza dubbio il più simbolico volto del «governo del cambiamento». Con lui, dopo i governi Renzi e Gentiloni che hanno portato nelle unioni civili e il biotestamento anche in Italia, si cambia. 38 anni, leghista di ferro, è stato eletto la prima volta alla Camera dopo aver trascorso due mandati al Parlamento europeo. Dove ha «contribuito ...

LORENZO FONTANA - chi è nuovo Ministro alla Famiglia e disabilità/ Vicesegretario Lega pro-Life : vita va difesa : Lorenzo Fontana, chi è il nuovo Ministro alla Famiglia e alle disabilità: Vicesegretario federale della Lega, cattolico e pro-Life, "la vita va difesa sempre fin dal concepimento"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:22:00 GMT)

LORENZO FONTANA - chi è il nuovo ministro per Famiglia e Disabilità - : lo "stratega" politico di Matteo Salvini. Dalla Fiera di Verona al governo, passando per il Parlamento Europeo. La sua carriera politica si è sviluppata tutta nella Lega

LORENZO FONTANA alla Famiglia : ex vicesindaco di Verona - è lo stratega di Salvini : ... con l'elezione di Federico Sboarina a primo cittadino di Verona, è stato nominato vicesindaco, con le deleghe alle politiche per la casa, relazioni internazionali, fondi Ue, veronesi nel mondo, ...

LORENZO FONTANA ministro della Disabilità il leghista che combatte la 'deriva nichilista' della società : In un'intervista a Vita diceva: 'La politica deve occuparsi della famiglia, non possiamo perdere altro tempo. I figli sono l'investimento del futuro. Ogni anno è come se perdessimo una città delle ...

