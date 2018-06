Lombardia | diminuiscono i consultori pubblici | “0 | 3 ogni 20mila abitanti È la peggior

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 giugno 2018) Sempre meno, sempre piùprivati. Siamo in, dove il cambio al vertice Formigoni-Lega poco ha cambiato in quanto a libero accesso all’interruzione volontaria di gravidanza. A 40 anni dall’approvazione della legge sull’aborto non c’è solo, come nel resto d’Italia, la questione irrisolta dell’alto numero di ginecologi obiettori. Ma la difficoltà delle donne a vedere riconosciuti i propri diritti passa anche per un altro dato. Lasi trova infatti in fondo alla classifica per numero di, appena 0,3, un bel po’ in meno – secondo i dati diffusi dal gruppo del Pd al Pirellone – rispetto alle prime della lista: Val d’Aosta (2,2), Basilicata (1,1), Toscana (1,1), Emilia Romagna (1). Dietro lac’è solo la Provincia autonoma di Bolzano, che non ha nemmeno uno pubblico: “Dare piena ...