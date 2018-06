L' Italia vista con gli obiettivi di Magnum | dal secondo dopoguerra a Papa Wojtyla

Intervista – Edoardo Bennato : «Oggi come ieri viviamo in un’Italia ancora troppo collodiana» : Tra i protagonisti della canzone d’autore, della musica e della cultura italiana, Edoardo Bennato è probabilmente l’artista che maggiormente ha saputo individuare e seguire un percorso personale coerente all’insegna della denuncia sociale e della verità senza filtri, un militante del rock, quello vero, oltre le mode e le logiche commerciali che ha conquistato diverse generazioni di pubblico. I suoi brani costruiti intorno ...

Com'è bella l'Italia giallo-verde vista da Diego Fusaro : E nel caso in cui un governo giallo-verde riesca a formarsi, superando l'attuale impasse, o magari vincendo le prossime elezioni, come sarà la politica estera italiana secondo Fusaro? "Sarà collegata ...

Golf – Open d’Italia - Molinari e Manassero carichi in vista della 75ª edizione che scatterà giovedì : Le dichiarazioni di Francesco Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Tyrrell Hatton e Ian Pouler a poche ore dall’inizio del 75° Open d’Italia Alla vigilia del 75° Open d’Italia, che si svolgerà da domani giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, le dichiarazioni in sala stampa di cinque attesi protagonisti. FRANCESCO Molinari “Sono felicissimo di essere qui e spero, ...

Governo - le parole di Oettinger non sono una svista. Ma l’Italia non è (ancora) la Grecia : Quando nel 2012 lanciai il primo rudimentale appello contro il rischio di “finanziarizzazione della democrazia”, ero già consapevole che un giorno taluni rappresentanti della leadership europea si sarebbero sentiti in diritto di reputare accettabile che le popolazioni dovessero sostanzialmente sottomettersi al volere dei mercati, e che qualsiasi scelta elettorale alternativa è destinata ad essere punita con l’innalzamento dello spread. È ...

Stefania Spampinato lascia Grey’s Anatomy - torna in Italia col marito Tony Testa e nell’intervista a Fiorello canta Giorgia (audio) : Ormai è chiaro che Stefania Spampinato lascia Grey's Anatomy dopo il finale della quattordicesima stagione che l'ha vista dire addio ad Arizona, ormai in partenza per New York. L'attrice catanese, entrata nel cast del medical drama di ABC all'inizio dell'ultima stagione, è tornata in Italia dopo aver concluso la sua avventura sul set e si è sposata con il coreografo Tony Testa. Ospite del programma di Fiorello su Radio Deejay Il Rosario ...

[L'intervista] Il caso Italia - Edward Luttwak : "Ora vi dico perché Mattarella ha bocciato Paolo Savona" : I gialloverdi hanno rifiutato qualsiasi proposta alternativa al professore per la casella dell'Economia. "Per il vostro capo dello Stato, Savona è un pericolo, così è visto dalla Banca d'Italia, dall'...

La crisi Italiana vista dai giornali tedeschi : sulla stampa prevale la paura. “Merkel tace perché teme i ‘suoi’ euroscettici” : Dalle critiche ai timori. Ora la stampa tedesca non parla più degli italiani “scrocconi”, guarda con apprensione alla crisi di governo e analizza l’andamento dei mercati: un eventuale default o un’uscita dall’euro è quello che ad oggi spaventa la Germania. E le preoccupazione arrivano direttamente dal governo di Berlino, come emerge dai retroscena interni alla Cdu rivelati dal giornale Die Welt. Alcuni esponenti del partito di Angela ...

"All'opra! All'opra!" Quando la politica Italiana è vista come teatro lirico : Un’opera lirica dagli atti infiniti, sulla scia della grande tradizione italiana e ispirandosi ai vari Rossini, Puccini e Verdi. Così Politico ha provato a trasfigurare, in maniera inusuale, quello che sta accadendo in Italia tra i vari partiti politici, usciti vincitori dalle elezioni del 4 marzo, e il Quirinale. Ci sono il tenore Salvini, il soprano Di Maio e il basso baritono, interpretato dal Presidente della Repubblica, Sergio ...

Italia sotto assedio - banche sbandano a colpi di spread. La Bce non basta - paura in vista di aste Bot e Btp : L'aggravarsi della crisi politica sta spingendo gli investitori a vendite copiose di BTP nonostante il supporto della Bce che nell'ultima settimana starebbe acquistando titoli di Stato Italiani per ...

Infantino - intervista esclusiva al presidente FIFA : 'Mondiali senza Italia - viene da piangere. Ora lavorare' : Gianni Infantino , presidente della FIFA , è pronto a vivere il suo primo Mondiale da vertice della Federcalcio internazionale. Una Coppa del Mondo, però, al quale non parteciperà l'Italia. "Ci viene da piangere da un certo punto di vista. Il Mondiale senza Italia è difficile da immaginare, senza le maglie azzurre che hanno regalato tante ...

Cottarelli : "Governo di spesa? Mai" E critica l'Europa (come Savona) L'intervista ad AffarItaliani.it : Dal deficit all'euro passando per le tasse: Carlo Cottarelli spiega ad Affaritaliani.it la sua ricetta. Ecco l'intervista, che è quasi un programma di governo Segui su Affaritaliani.it