Governo - Wsj : 'Un esecutivo euroscettico al potere in Italia' : "Un'amministrazione euroscettica al potere in Italia, la terza economia d'Europa". Così il Wall Street Journal commenta gli ultimi sviluppi politici nel nostro Paese. I leader dei due partiti della coalizione - sottolinea il quotidiano - oltre ad essere ministri ...

L'Italia ha un Governo - c'è il giuramento : 3 Tre mesi dopo il voto, L'Italia ha un Governo. Questa è la notizia principale, al di la' delle considerazioni di natura Politica che si susseguono sull'argomento. La situazione si sblocca nelle ultime 24 ore di maggio, dopo 88 giorni di parole, incomprensioni, strategie e veleni. L'accelerazione verso la soluzione si registra precisamente nella mattinata dopo incontri, chiamate e una serie di segnali. Salvini annulla la campagna ...

L’Italia ha un governo. Speriamo che duri : L’Italia ha un governo. Speriamo che duri. Che duri più della pazienza degli italiani – Accordo fatto tra Salvini e Di Maio, Conte ha tolto la riserva con la quale aveva accettato l’incarico e domani, venerdì, ci sarà il giuramento al Quirinale. Cottarelli, arrivato sul colle poco prima di Conte, ha restituito il mandato a Mattarella e si è dichiarato contento che finalmente il Paese avrà un governo politico, sempre meglio, ...

Governo - Juncker : “Gli Italiani si occupino di regioni povere. Più lavoro e meno corruzione”. Tajani : “Inaccettabile” : “Gli italiani devono occuparsi delle regioni più povere dell’Italia: il che significa più lavoro, meno corruzione e serietà”. Jean-Claude Juncker parla durante un intervento pubblico a Bruxelles scatenando la reazione del presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, che giudica “inaccettabili” le esternazioni del presidente della Comissione Europea e chiede di smentirle. Uno scontro ai massimi livelli delle istituzioni ...

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Domani alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli Italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo...

Governo - Juncker 'Agli Italiani servono più lavoro e meno corruzione' : ROMA - 'Agli Italiani servono più lavoro e meno corruzione. E devono smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi dell'Italia'. La dichiarazione piu clamorosa destinata a far discutere dopo la ...

Governo Conte. Forza Italia “all’opposizione dell’esecutivo grillino” : “Forza Italia sarà all’opposizione di questo esecutivo pericolosamente a trazione grillina a giudicare dal contratto programmatico. Incalzeremo gli amici della

Governo - lo stallo costerebbe caro all'Italia. Parola di Pechino : La mancanza di stabilità politica sta tagliando fuori l’Italia dalla Nuova Via della Seta. La pensa così Han Bingchen, ex corrispondente in Italia per il Quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese, che in una intervista all’Agi ha spiegato la crisi istituzionale vista da Pechino. “L’Italia potrebbe giocare un ruolo importantissimo nel quadro Bri, ma ora è di nuovo tutto fermo”, ...

Governo : vescovo Rovigo a sacerdoti diocesi - una speciale preghiera per l'Italia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In questo momento così delicato, come cristiani dobbiamo lavorare perché al di là delle divisioni prevalga la ricerca paziente e coraggiosa del bene comune. Come credenti ci sentiamo impegnati a chiedere al Signore di ispirare propositi di responsabilità e di solidarietà

Governo : vescovo Rovigo a sacerdoti diocesi - una speciale preghiera per l'Italia : Rovigo, 31 mag. (AdnKronos) - "Una speciale preghiera per l’Italia". E' quanto chiede il vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, monsignor Pierantonio Pavanello, ai sacerdoti della diocesi. Il Presule ha inviato una lettera a tutti i sacerdoti chiedendo ai parroci che nelle messe prefestive e festi

Governo - Crosetto : “Non farò il ministro della Difesa”. E poi si infuria per le domande sulla giravolta di Fratelli d’Italia : “Non farò il ministro della Difesa”. Così Guido Crosetto, coordinatore di Fratelli d’Italia, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per il possibile ingresso della stessa FdI nella squadra di Governo. “Stia tranquillo, non entrerò nell’esecutivo”, si è difeso Crosetto, per poi rifiutarsi di rispondere ad altre domande sulla giravolta del suo partito. Lo stesso che prima contestava ...