L’Italia e l’Europa entrano in territori sconosciuti

Perché L’Italia ha bisogno dell’Europa - e viceversa : foto di Ed Uthman (Flickr.com – CC) Qualsiasi cosa succeda nelle prossime settimane, sentiremo parlare di Europa parecchio da qui in avanti. Sarà un tema fondamentale nel dibattito politico. Ma anche sociale ed economico. È un tema importante, spesso però affrontato con luoghi comuni e frasi fatte. Cosa significa quindi l’Europa per l’Italia e viceversa? Abbiamo cercato di capirlo con Silvia Francescon, responsabile italiana dello European ...

Visco dà ragione a Mattarella : “Il destino delL’Italia è quello dell’Europa” : Via Nazionale dà il suo appoggio a Sergio Mattarella: mentre lo spread sale e Di Maio e Salvini annunciano manifestazioni anti-Quirinale, il governatore di Bankitalia rimarca l'importanza dell'Europa per l'Italia: "Il destino dell'Italia è quello dell'Europa", il cui sviluppo "determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende".Continua a leggere

Governo - Visco : “Il destino delL’Italia è quello dell’Europa. Nessuna scorciatoia per ridurre il debito pubblico” : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa“, il cui sviluppo “determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende”. Lo dice il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco nel suo intervento all’Assemblea annuale, sottolineando che “è importante che la voce dell’Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell’Unione europea” e ricordando che nei prossimi mesi sono in ballo decisioni di ...

L’Italia vista dall’Europa : uno schizofrenico punto interrogativo : (Foto: ufficio stampa Quirinale) Cosa vedremmo se non fossimo italiani? Se, come titolava un film di qualche anno fa, mettessimo fra noi e la più lancinante crisi istituzionale della Storia della Repubblica, la “giusta distanza”? Cosa capiremmo se fossimo quegli “eurocrati” che vengono accusati di ogni colpa o, più semplicemente, cittadini di Paesi con sistemi politici più lineari o classi politiche più affidabili (ma attenzione che neanche da ...

L’Europa chiede alL’Italia di ridurre lo smog. Attenti alle ideologie : Roma. Tra le questioni di cui il nuovo esecutivo dovrà occuparsi, alcune da ieri sono diventate più urgenti. L’Unione europea ha aperto tre procedure legali contro l’Italia, chiedendo alla Corte di Giustizia europea di esprimersi sulla qualità dell’aria, sulla mancata cura della Xylella e sul ritard

L’Europa attende L’Italia al varco : Da quasi due mesi l’Italia galleggia su una nuvola di stabilità finanziaria nonostante ancora non si veda la fine dell’incertezza politica post-elettorale né l’insediamento imminente o...

Perché l’Europa pretende che L’Italia aumenti le tasse dei porti : Secondo l’Europa, i porti italiani dovrebbero pagare più tasse. Ovvero 100 milioni di euro in più. Aumentandole del 30-40% rispetto a quelle in vigore attualmente. La Commissione europea che si occupa della concorrenza ha infatti minacciato l’apertura di una procedura di infrazione contro i porti italiani. L’accusa è che gli scali italiani stiano facendo concorrenza sleale nei confronti delle altre banchine europee. E che lo ...

Come L’Italia e l’Europa contribuiscono agli attacchi dei droni Usa : Isaac Brekken/Getty Images L’utilizzo dei droni armati da parte degli Usa è cresciuto esponenzialmente nell’ultimo decennio e, con l’approdo di Donald Trump alla Casa Bianca, gli Stati Uniti stanno incrementando ulteriormente il loro utilizzo di questi strumenti per condurre attacchi sia in contesti di guerra ufficiale Come l’Afghanistan, sia in Paesi in cui non è in atto una guerra a tutti gli effetti Come Pakistan, Somalia e Yemen. Secondo le ...

L’Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l’Europa : L’Italia non è un Paese cashless. Tradotto: amiamo ancora (troppo, davvero troppo) il contante. Lo racconta il Cashless Society Index 2018, lo strumento di monitoraggio messo a punto da The European House Ambrosetti in grado di fotografare lo sviluppo della cashless society, cioè delle soluzioni di pagamento che non siano il contante, in 28 Paesi del Vecchio continente. Lo fa sulla base di 16 parametri raccolti in due ambiti: fattori abilitanti ...

Pallanuoto femminile - le convocate delL’Italia per il collegiale di Ostia. Tre novità rispetto all’Europa Cup : Appena mandata in archivio l’Europa Cup, la nazionale di Pallanuoto femminile inizia a lavorare per l’Europeo di Barcellona: sono 16 le azzurre chiamate per il collegiale che si terrà al Centro Federale di Ostia da domenica 8 a martedì 10. Tre giorni di test fisici e medici dai quali sono dispensate le atlete di Padova e Milano, impegnate mercoledì 11 nell’anticipo di Serie A1 disposto dopo la qualificazione della formazione ...