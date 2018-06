Linea ferroviaria Berna-Friburgo interrotta per tre ore

Caluso - schianto sulla Linea ferroviaria : treno travolge tir. 2 morti e 18 feriti : Nella tarda serata di ieri alle 23.20 circa, a Caluso, sulla linea ferroviaria tra Torino e Ivrea, un treno regionale ha incrociato e travolto un tir che aveva oltrepassato la barriera di arresto del ...

Rfi : ripresa circolazione ferroviaria su Linea Milano- Piacenza : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - E' ripresa alle ore 9 la circolazione ferroviaria su entrambi i binari della linea convenzionale Milano-Piacenza, sospesa dalle 10.50 di ieri per lo svio di un locomotore di servizio trainato, in transito nella stazione di Lodi. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana "h

Incidente - cade un albero : sospesa la Linea ferroviaria Roma-Lido : Un grosso albero è caduto sulla linea ferroviaria Roma-Lido all’ altezza di via Adolfo Gregoretti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con tre squadre, aggiungendo che e’ momentaneamente sospesa la circolazione ferroviaria. E nel pomeriggio un grosso ramo e’ caduto su un’auto in sosta in viale dell’Università. Non ci sono feriti. Sul posto i carabinieri. L'articolo Incidente, cade un albero: sospesa la ...

Cuneo - treno regionale urta una gru ed esce dai binari Interrotta la Linea ferroviaria : È successo poco prima delle 13: solo alcuni feriti lievi dopo l’uscita dai binari del locomotore e di due carrozze

Terremoto : riattivata tutta la Linea ferroviaria Civitanova Marche-Albacina : Ripresa intorno alle 11:20 la circolazione ferroviaria su tutta la tratta Civitanova Marche–Albacina, sospesa stamattina da Rfi in attesa di verifiche sulla tenuta della linea ferrata a seguito del Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epicentro a Muccia, nel Maceratese. Da alcune ore era già stata riattivata la tratta Civitanova Marche-Macerata. L'articolo Terremoto: riattivata tutta la linea ferroviaria Civitanova ...

Terremoto : riattivata la Linea ferroviaria Civitanova Marche-Macerata : riattivata e ripresa la circolazione dei treni sulla tratta ferroviaria Civitanova Marche–Macerata sospesa a scopo precauzionale in attesa di verifiche sulla tenuta della linea ferrata dopo il Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 nel Maceratese. Per la tratta tra Macerata e Albacina, RFI prevede la riattivazione intorno alle 9:30. L'articolo Terremoto: riattivata la linea ferroviaria Civitanova Marche-Macerata sembra essere il ...

Bologna - operaio folgorato durante lavori alla Linea elettrica ferroviaria : Un operaio è morto folgorato alla periferia di Bologna mentre, nella notte, lavorava alla manutenzione della linea elettrica del nodo ferroviario del capoluogo emiliano. L'uomo, un 56enne, era originario di Napoli e lavorava per una ditta appaltatrice, la "Sifel". Per accertare cause e dinamica dell'incidente, Rfi ha aperto un'inchiesta interna, mentre la polizia ferroviaria sta indagando sull'accaduto.