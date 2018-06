L' India è il paese che ha perso il maggior numero di forze di pace

Tempesta di sabbia e piogge torrenziali in India : 150 morti - prosegue l’allerta nel Paese [GALLERY] : 1/25 ...

“Sari in cammino” di Valeria Fraschetti : ecco perché l’India non è (ancora) un paese per donne : “l’India affascina e fa simpatia. E per questo ispira anche indulgenza. … L’unica certezza che esiste sull’India è che è tutto e il contrario di tutto”. Questa affermazione permea l’introduzione del volume di cui ci occupiamo oggi, “Sari in cammino“, un reportage edito da Castelvecchi Editore nel 2011, realizzato da Valeria Fraschetti, giornalista romana che per […]

India : devastante tempesta di sabbia nel Nord del Paese - almeno 80 morti : Piogge torrenziali e una violenta tempesta di sabbia hanno devastato ieri l’Uttar Pradesh e in Rajasthan, in India, provocando la morte di almeno 80 persone e circa 143 feriti: lo riferiscono fonti ufficiali, secondo cui solo nella località di Agra ci sono stati 36 morti confermati. “Altre due persone sono decedute a Saharanpur, una a Bareilly, Rampur, Muradabad“, ha spiegato un alto funzionario del governo locale. Nel ...

