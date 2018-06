Librogame | nel 2018 sono ancora uno spasso

gqitalia

(Di venerdì 1 giugno 2018) Complice il ritorno degli anni ’80 anche il mondo del gioco sta vedendo un inversione di tendenza. Se da una parte i videogame rivivono i fasti del passato con il retrogaming e mini console come Nintend Classic Mini e Commodore 64 che riportano tra noi i giochi a 8 e 16 bit, dall’altra rinascono anche le forme di divertimento analogiche come i librigame. Queste via di mezzo tra romanzi e giochi di ruolo in cui si creava un personaggio e poi si procedeva saltando da un paragrafo all’altro a seconda delle nostre scelte, negli anni ’80 erano visti come dei proto Gameboy, una sorta di macchine da gioco senza batterie che potevi giocare ovunque. Visto che i dadi erano stampati in calce alle pagine bastava solo una matita per entrare in avventure fantasy o fantascientifiche, dalle tinte cyberpunk o noir, che vedevano come protagonisti gli Hobbit o Sherlock ...