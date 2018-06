L' Europa pronta a rispondere ai dazi Usa su acciaio e alluminio

Trump annuncia i dazi per l’Ue su acciaio e alluminio : Europa pronta alle contromisure : I dazi sull'importazione di acciaio e alluminio scatteranno questa notte per Europa, Canada e Messico: ad annunciarlo il segretario al Commercio statunitense, Wilbur Ross. Non si è fatta attendere la risposta dell'Unione europea attraverso il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, che annuncia contromisure.Continua a leggere

SPY FINANZA/ L'Europa del Sud è pronta a saltare - la verità nascosta dallo spread italiano : Sono tanti i responsabili del rialzo dello spread. Non ci si accorge però che tutta L'Europa del Sud può saltare. MAURO BOTTARELLI.

Nissan pronta allo stop della produzione di auto diesel in Europa : Negli ultimi anni è evidente come le vendite di auto elettriche siano cresciute nel mondo rispetto a quanto avveniva in passato, ma è altrettanto vero che la produzione di auto a combustibile fossile rappresenta ancora la quota di mercato maggiore in termini di vendite rendendo al momento impensabile per i principali produttori del settore abbandonare questo mercato per passare a motori che riducano sensibilmente le emissioni di gas ...

Lexus - La settima generazione di ES - pronta anche per l'Europa : Si avvicina il debutto della Lexus ES, che sarà svelata in anteprima mondiale al Salone di Pechino (il 25 aprile). I dettagli e le caratteristiche tecniche non sono ancora noti, ma per la settima generazione della berlina ES è previsto anche lo sbarco in Europa, dove dovrebbe sostituire l'attuale GS.Linea Lexus. Dopo i primi teaser diffusi la settimana scorsa, ora lauto si vede nella sua interezza, e mostra una ...

SPILLO UE/ La nuova Europa pronta a trasformare l'Italia in colonia : I fatti dell'ultima settimana mostrano ancora una volta come l'Europa possa non essere uno spazio in cui gli interessi italiani vengono perseguiti.

Pronostici Europa League 12 Aprile 2018 : Schedina Pronta Quarti Di Finale Ritorno : Giovedi 12 Aprile 2018, anche l’Europa League scenderà in campo con le partite valevoli per il Ritorno dei Quarti di Finale. Al momento, le uniche squadre ad avere un piede in semiFinale, sono Lazio ed Arsenal che all’andata, hanno bissato un poker alle rispettive inseguitrici. Attenzione anche all’Atletico Madrid che dopo il secco 2-0 dell’andata, dovrà gestire al Ritorno queste 2 reti di vantaggio, mentre per ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello si riscatta prontamente. Ungheria battuta 10-5 : Arriva il pronto riscatto per il Settebello nella Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka (Croazia). La nazionale italiana, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio ieri con la Spagna, riesce a trovare la vittoria battendo per 10-5 la forte Ungheria. A sorprendere non è tanto il risultato, ma la prestazione degli azzurri: una prova eccezionale da parte di Figlioli e compagni. Attacco e difesa sono agli opposti rispetto a ieri, non ...