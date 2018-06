L’Europa che piace alla Lega

Perché l’Italia ha bisogno delL’Europa - e viceversa : foto di Ed Uthman (Flickr.com – CC) Qualsiasi cosa succeda nelle prossime settimane, sentiremo parlare di Europa parecchio da qui in avanti. Sarà un tema fondamentale nel dibattito politico. Ma anche sociale ed economico. È un tema importante, spesso però affrontato con luoghi comuni e frasi fatte. Cosa significa quindi l’Europa per l’Italia e viceversa? Abbiamo cercato di capirlo con Silvia Francescon, responsabile italiana dello European ...

Non è L’Europa che sognavamo : Martedì scorso avevo scritto un post sul punto 2 del Contratto di governo, governo che non è mai nato. Era il buon proposito di mettere in pratica il risultato del referendum del 2011 sull’acqua pubblica. Anche altri punti di quel contratto erano interessanti, come l’accento sul riciclo e sulla difesa dell’ambiente e della salute, mentre non nascondo che altri – dalle bonifiche ambientali alle strategie di mitigazione dei rischi naturali ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene anche alL’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

Governo - Di Maio contro L’Europa : “Predicano tutti rispetto ma sono giorni che ci insultano. Facciamo paura” : “In Italia dobbiamo sempre preoccuparci di come parliamo degli altri paesi, è giusto. Ma nell’ultima settimana ci hanno chiamato barbari, scrocconi e non ho visto nessun capo di Stato difendere gli italiani che non sono stati rispettati”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Sull’Europa nel contratto non abbiamo scritto niente di particolare. Solo che andiamo a rappresentare gli interessi degli ...

Il GDPR ci ricorda che non possiamo fare a meno delL’Europa : Da oggi viene sottratto qualche argomento polemico ai tanti italiani che negli ultimi anni - sulla scorta di martellanti campagne mediatiche dove gli slogan hanno prevalso sulla realtà dei fatti - si sono convinti che si possa (o addirittura si debba) fare a meno dell'Unione Europea.Con l'applicazione, scattata appunto il 25 maggio, del General Data Protection Regulation (GDPR), ossia il regolamento in materia di protezione dei dati ...

Salvini e Di Maio fanno muro : Savona al ministero del Tesoro Le frasi contro euro e Berlino che spaventano L’Europa : Già al governo con Ciampi, il docente candidato a diventare ministro dell’Economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. Nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

«Euro gabbia» : ecco perché Savona spaventa L’Europa E intanto lascia cariche private per «impegni pubblici» : Già ministro con Ciampi,m il docente candidato a diventare ministro dell’economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

«Euro una gabbia» - «Berlino superpotenza» : ecco perché Savona piace a Lega e M5S (e spaventa L’Europa) : Già ministro con Ciampi,m il docente candidato a diventare ministro dell’economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite

News Sportive 22/05/2018 – Il Milan che potrebbe essere escluso dalL’Europa ed i risultati Nba : tutte le notizie del giorno [GALLERY] : Un martedì 22 maggio ricco di notizie Sportive: ecco tutte le News del giorno Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive della giornata di oggi nella nostra gallery che, come ...

Lazio-Inter 2-3 - l’ultimo verdetto per la Champions è tutto nerazzurro : dopo 6 anni riecco L’Europa che conta : La squadra di Spalletti insegue per 81’ minuti, rimonta due volte (il 2-2 con un rigore causato da De Vrij, difensore nel limbo tra le due squadre) e trionfa con Vecino

Epidemia di Ebola in Congo : L’Europa vara pacchetto di aiuti - 1.5 milioni di euro per l’emergenza : La Commissione europea ha varato un pacchetto di aiuti umanitari urgenti allo scopo di contenere l’Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: lo ha reso noto il commissario Christos Stylianides, coordinatore Ue per Ebola. La prima misura è lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per il supporto logistico alle operazioni dell’Oms, e di ulteriori 130mila euro per la Croce Rossa Internazionale. Il servizio aereo umanitario ...

Migranti - il muro che taglia in due L’Europa sul confine Bulgaria-Turchia : In un anno i Migranti clandestini sono scesi dell'80 per cento. Lungo la frontiera tra Bulgaria e Turchia il muro attraversa i campi, scavalca le colline, taglia le foreste per un totale di oltre 200 chilometri. Per alcuni, il muro è lo strumento sofisticato di una Unione che si vuole proteggere. Per altri, il simbolo controverso di una Unione che si chiude su se stessa...

Pelonzi : per Salvini anche buche di Roma sono invenzione delL’Europa : Pelonzi: trattative con Di Maio offuscano la vista al capo-leghista Roma – Di seguito le parole espresse attraverso una nota da Antongiulio Pelonzi, capogruppo del PD capitolino. “Salvini non vede le buche di Roma. Per Salvini anche questa deve essere una invenzione dell’Europa. anche i costi sostenuti dai Romani per le riparazioni di sospensioni, cerchioni e gomme danneggiate, a causa delle strade disastrate della capitale non ...

Ecco da dove arriva e come viene prodotta l’energia che muove L’Europa : Foto: Joe Dykes/flickr A voler usare una metafora, se le nazioni moderne avessero uno scheletro – qualcosa che le tiene insieme e consente le loro funzioni di base – questo sarebbe il modo in cui viene prodotta l’energia elettrica. C’è però energia ed energia, e da una nazione all’altra le cose cambiano molto: così capire in che modo essa arriva, a partire da quali fonti e da dove è una domanda tutt’altro che scontata. Un team svizzero-tedesco ...