L' Europa alle prese con il governo Lega-M5s Esulta Le Pen

Trump annuncia i dazi per l’Ue su acciaio e alluminio : Europa pronta alle contromisure : I dazi sull'importazione di acciaio e alluminio scatteranno questa notte per Europa, Canada e Messico: ad annunciarlo il segretario al Commercio statunitense, Wilbur Ross. Non si è fatta attendere la risposta dell'Unione europea attraverso il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, che annuncia contromisure.Continua a leggere

Preservativi Durex - allerta in tutta Europa : “Circolano quelli contraffatti - sono pericolosi” : Preservativi Durex, allerta in tutta Europa: “Circolano quelli contraffatti, sono pericolosi” L’allerta è partita dalla Spagna e per adesso sarebbe circoscritta alla sola Serbia. I prodotti contraffatti differiscono dagli originali per un dettaglio: nella parte inferiore della scatolina, tra la data di scadenza e il lotto di produzione, sono menzionate Cina e Thailandia.Continua a leggere L’allerta è partita dalla ...

Governo : Renzi - alle urne molto presto; sarà battaglia sull'Europa : sarà una battaglia tra chi scommette sull'antipolitica e chi crede nella politica', aggiunge l'ex segretario dem. 'Ipotizzare l'uscita dall'Euro, con un piano B studiato anche dal candidato Ministro, ...

Governo - Conte da Mattarella alle 19. Di Maio è stato al Colle. La mossa di Savona 'Voglio un Europa più forte ma più equa' : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...

Conte alle 19 al Colle coi nomi dei ministri. Savona : “Voglio Europa diversa - più forte ed equa” : Ore decisive per la nascita del nuovo governo. Entro stasera si capirà se il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella avranno trovato un compromesso. Le intenzioni del presidente del consiglio incaricato - al di là delle ultime difficoltà incontrate per la composizione della lista dei ministri - sono quelle di pot...

Europa League - preallertata la Fiorentina : tutti i dettagli ed i risvolti di calciomercato : Fiorentina preallertata in merito alla qualificazione in Europa League che potrebbe arrivare in caso di esclusione del Milan dalle coppe europee La Fiorentina spera ancora nell’Europa League. “Tifare” per le disgrazie altrui non è certo nel costume della società toscana, che però potrebbe improvvisamente essere scaraventata nel novero delle squadre che parteciperanno ai preliminari, a causa dei ben noti problemi legati al fair ...

Il muro ungherese alle porte dell’Europa : Al confine tra Serbia e Ungheria ci sono due barriere parallele alte quattro metri, costruite dal governo nazionalista di Budapest per impedire ai migranti di raggiungere l’Unione europea. Leggi

Milan fuori dalle Coppe?/ La Uefa ha bocciato il settlement agreement : rischia anche l'Europa : Milan fuori dalle Coppe? La Uefa ha bocciato il settlement agreement presentato dal club rossonero, la sentenza definitiva a metà giugno: niente Europa League(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:52:00 GMT)