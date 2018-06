Lele Mora | la Madonna ha pianto per me In carcere ho visto Padre

Lele Mora/ "Fabrizio Corona? Non so chi sia - non lo riconosco - non lo vedo dal 2009!" (Matrix Chiambretti) : Lele Mora, torna in televisione dopo il recente attacco a Mediaset e dopo aver preso le parti di Barbara d'Urso. Cosa racconterà nella seconda serata di Canale 5? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Barbara D'Urso - Lele Mora all'attacco di Mediaset : 'Senza trash non fai notizia' : 'Senza trash non fai notizia': ecco cosa rivela Lele Mora sul conto di Barbara D'Urso e del GF Il Grande Fratello è troppo trash? Dopo la polemica scoppiata sull'ultima edizione del GF, Lele Mora fa ...

Bomba Lele Mora : "Faida a Mediaset? Sono 3 : quella del lungo - del corto e del pacioccone..." : Lele Mora senza freni. L'agente dei vip è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi...

Milano - Emilio Fede assolto in appello per la bancarotta della società di Lele Mora : In primo grado era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Il suo coimputato aveva patteggiato

Alda D'Eusanio risponde a Corona : «Mi fa schifo - ecco cosa faceva a casa di Lele Mora» : Qualche giorno fa la telefonata di fuoco di Fabrizio Corona fece scalpore: ad essere attaccata fu Alda D?Eusanio, volto televisivo da tanti anni, che questa mattina, ai microfoni di Radio...

Alda D'Eusanio : "Corona? Visto due volte a casa di Lele Mora. Mi ha sempre fatto schifo" : Alda D'Eusanio, giornalista di lungo corso e presenza fissa di Matrix Chiambretti, è intervenuta, stamattina, ai microfoni di Radio Cusano Campus, per raccontare il proprio punto di vista dello scontro verbale in diretta, a Stasera Italia, con Fabrizio Corona, che l'ha accusata di avergli leccato il c&lo per cinque anni. Ecco la replica della cronista: Ero stata invitata per parlare dei linguaggi della politica, poi in un break ...

Alda D’Eusanio ancora furiosa con Fabrizio Corona : “Quello che gli ho visto fare a casa di Lele Mora mi aveva fatto molto schifo” : A distanza di qualche giorno dalla lite con Fabrizio Corona a Stasera Italia, Alda D’Eusanio torna sull’argomento e lo fa a Radio Cusano Campus. Durante la trasmissione di Rete4, l’ex Re dei paparazzi aveva chiamato proprio mentre si stava parlando di lui per dire alla D’Eusanio “mi hai leccato il c*** per cinque anni”. Lei, ovviamente, non si era lasciata scappare la possibilità di rispondere per le rime e ...

Alda D'Eusanio : «Fabrizio Corona mi aveva fatto schifo - ecco cosa faceva con Lele Mora» : Dopo lo scontro in collegamento telefonico e del tutto inaspettato tra Alda D'Eusanio e Fabrizio Corona durante una puntata di Stasera Italia su Rete 4, la conduttrice torna a parlare dell'ex re dei ...

Lele Mora : «La galera - Berlusconi - io e Loro» : Lele Mora, le è piaciuto il film Loro? «Per nulla. Mostrava solo cocaina e trombate. Ma io, ad Arcore, non ho mai visto polvere bianca e volgarità». E cosa ha visto? «Un bel circo, con nani, cantanti e ballerine». Perché Berlusconi mise su un «circo»? «Vede, il Presidente è come un re. E come tutti i re, sa che alla fine si ritroverà solo. Per questo amava circondarsi di persone. Alla fine di una giornata intera con tutti quei politici pesanti ...

Platinette : "Ho sempre difeso Lele Mora. Era pronto a tutto per Fabrizio Corona" (video) : prosegui la letturaPlatinette: "Ho sempre difeso Lele Mora. Era pronto a tutto per Fabrizio Corona" (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 23:15.

La confessione - Platinette ospite di Peter Gomez : “Lele Mora era pronto a tutto per Fabrizio Corona” : A LA confessione in onda venerdì 20 aprile alle ore 23:00 sul canale NOVE di Discovery Italia Platinette, popolare conduttrice radiofonica di Rtl 102.5, svela a Peter Gomez i retroscena della relazione tra l’ex agente dei vip e il suo protetto. “Lei è stata nella scuderia di Lele Mora?” chiede il giornalista. “Sì, per tre anni, soprattutto quando è andato in carcere”, ricorda la drag queen. “L’ha sempre difeso”, commenta il conduttore. ...