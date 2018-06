optimaitalia

Legion 3 ci sarà, FX rinnova la serie con Dan Stevens per una nuova stagione in onda nel 2019…

(Di venerdì 1 giugno 2018)3 si farà: come riporta TVLine, il network americano FX ha comunicato il rinnovo della psichedelicaa tema supereroi per una terza, che vedrà la luce nel 2019 – anche se ancora non è chiaro di quanto episodicomposta."ha ridefinito il genere del superhero drama e ha superato ogni aspettativa mentre l'intensità e la rivoluzione si sviluppavano durante la sec" ha detto in un comunicato Eric Schier, presidente della programmazione originale per FX. "Siamo incredibilmente fieri dei risultati raggiunti da Noah Hawley e siamo onorati di continuare lamentre continua a spingere i confini del tradizionale storytelling televisivo. Siamo inoltre grati per il contributo dei nostri produttori esecutivi, John Cameron, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg e Jeph Loeb con Marvel Television, così come siamo grati al cast e alla crew di questa ...