LeBron James non basta | ai Warriors gara 1

NBA Finals 2018 : un LeBron James disumano non basta a Cleveland. Gara 1 è di Golden State : Se questo è l’inizio allora mettetevi comodi e allacciatevi le cinture, perché le NBA Finals 2018 promettono di farvi divertire, in barba a chi ritiene ‘noioso’ il quarto episodio della saga tra Warriors e Cavaliers. Golden State si è aggiudicata per 124-114 al supplementare una Gara 1 che è già un instant classic, una Gara che verrà ricordata per molto tempo. A Cleveland non è bastato un LeBron James disumano: trovate voi un ...

NBA Finals : LeBron James da leggenda - ma Golden State vince gara-1 all'OT : ... da seguire tutte in diretta d'un fiato sui canali Sky Sport e, in occasione di gara-1, in live streaming eccezionalmente aperto a tutti su skysport.it e sull'app Sky Sport. Tutti i video sulle NBA ...

NBA – LeBron James vuota il sacco : “cessione Irving? È vero - sono intervenuto personalmente. Ecco cosa ho fatto” : LeBron James ha ammesso di aver preso parte alle discussioni in merito alla cessione di Kyrie Irving: il numero 23 dei Cavs ha svelato di aver espresso pare contrario alla trade I Cleveland Cavaliers sono attualmente, per il quarto anno consecutivo, campioni della Eastern Conference e questa notte affronteranno i Golden State Warriors in gara-1 delle Finals NBA. Eppure la stagione dei Cavs non era partita sotto una buona stella. La trade che ha ...

NBA - LeBron James lancia la sfida ai Warriors : "Sono pronto" : ROMA - Mancano oramai pochissime ore all'attesissima palla a due che sancirà l'inizio delle Final NBA che per la quarta volta consecutiva vedranno i Golden State Warriors campioni in carica sfidare i ...

Finals NBA – L’ammissione di LeBron James : “ho pensato che questi Cavs non potessero arrivare ai Playoff” : Alla vigilia delle NBA Finals, LeBron James ha svelato un particolare retroscena su ciò che ha pensato del futuro dei Cleveland Cavaliers durante il periodo più buio della stagione I Cleveland Cavaliers hanno raggiunto le Finals NBA per il quarto anno di fila. Guardando questo straordinario risultato, si direbbe che la stagione dei Cavs sia stata eccezionale ma invece non è stato così. Dopo aver ceduto Irving in estate ed aver aggiunto al roster ...

Finals NBA – LeBron James chiude la bocca ai critici : “stessa Finale da 4 anni? Provate a batterci…” : Per il 4° anno consecutivo Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si scontreranno nelle Finals NBA: la risposta di LeBron alla ‘monotonia’ della Finale chiude la bocca ai critici Grazie alle rispettive vittorie su Rockets e Celtics, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers si scontreranno alle Finals NBA per il 4° anno consecutivo. Un vero e proprio record nella storia dell’NBA che certifica il dominio delle due ...

Mercato NBA - Chris Paul corteggia LeBron James : la pazza idea di Houston per un “Superteam” clamoroso! : Chris Paul le sta provando tutte per convincere LeBron James ad approdare a Houston nel corso della free agency estiva che sarà ricca di colpi di scena Chris Paul corteggia LeBron James! E’ questa la notizia che sta sconvolgendo il Mercato NBA, nonostante la stagione non sia ancora finita. Quest’oggi avranno inizio le Finals tra Golden State e Cleveland, ma già impazzano le notizie di Mercato in vista della prossima annata. Una in ...

NBA - non c'è solo LeBron James a Cleveland : il vero ruolo degli altri Cavs : OAKLAND, CALIFORNIA - All'inizio del mese una divertente parodia video targata Saturday Night Live show aveva fatto il giro d'America meritandosi attenzione per l'ironia con cui trattava il presunto ...

NBA - qui Warriors : quel time-out chiave in gara-7 e un'ossessione chiamata LeBron James : OAKLAND, CALIFORNIA — Oakland si accende, le squadre sono arrivate in città e la Oracle Arena ospita la prima sessione di incontri con i giornalisti, alla vigilia di gara-1 [in diretta su Sky Sport 2 dalle ore 3 ed eccezionalmente in streaming aperto a tutti anche sul sito skysport.it ]. Le finali NBA — la quarta in fila per Golden State — sta per iniziare ma in casa Warriors si parla ...

Playoff NBA – Kevin Durant suona la carica : “fermare LeBron James? Troverò una soluzione a tutta questa merda” : Kevin Durant non ha paura di affrontare LeBron James alle Finals NBA: il cestista degli Warriors ha pronto un piano per arginare la forza del Re Per il quarto anno consecutivo le Finals NBA metteranno di fronte Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Da una parte LeBron James, autentico (ed unico) trascinatore della franchigia dell’Ohio con 34.0 punti, 9.2 rimbalzi e 8.8 assist di media ai Playoff. Dall’altra Kevin Durant che in ...

Nba - Golden State vola in finale contro Cleveland/ Ad attendere Curry c'è LeBron James : Golden State si qualifica per la quarta volta consecutiva alle finals di Nba contro Cleveland. Giovedì notte primo atto di una finale diventata ormai un classico(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:33:00 GMT)

Playoff NBA – LeBron James esalta il talento di Tatum : “lo apprezzo. È fatto per diventare un…” : LeBron James esalta il talento di Jayson Tatum dopo la vittoria in gara-7 contro i Celtics: il numero 23 dei Cavs si è dimostrato un grande estimatore del talento del rookie di Boston Se nonostante le pesanti assenze di Kyrie Irving e Gordon Hayward i Boston Celtics sono arrivati in Finale di Conference, il merito è anche di Jayson Tatum. Il talento pescato al Draft con la pick numero 3 dai Boston Celtics si è rivelato non soltanto un giocatore ...

Playoff NBA - l'arte del riposo in campo : come LeBron James è riuscito a giocare 48 minuti filati a 33 anni : Fino a qualche anno fa LeBron James diceva che era semplicemente "impossibile" pensare di giocare più di 40-42 minuti in una partita di Finale. "Con il ritmo della regular season, posso anche giocarli ...

NBA - LeBron James porta i Cavs in finale : Il fuoriclasse dei Cavs sfiora la tripla doppia , 35 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, e mette la sua firma sull'87-79 che vale la quarta finale consecutiva dei Cavaliers , ottava di James,