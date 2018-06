Le verità nascoste Anticipazioni 1 giugno 2018 | Lalo Ruiz ha scoperto il segreto di

Le verità nascoste - quante puntate sono e quando finisce? : È iniziata la fiction Le verità nascoste: quante puntate sono e quando finirà? La fortunata serie televisiva spagnola è pronta alla sfida italiana, nel tentativo di tenere incollati alla televisione milioni di italiani così come sta succedendo in Spagna. In Italia viene trasmessa in contemporanea, pare, infatti sulle reti spagnole sta andando in onda sul canale Telecinco, ma non mancano alcune differenze tra la programmazione originale e quella ...

Le verità nascoste : anticipazioni seconda puntata di venerdì 1 giugno 2018 : In contemporanea con Telecinco lo scorso 25 maggio è partita su Canale 5 una serie spagnola, La Verdad, che qui in Italia è stata chiamata Le Verità Nascoste. La miniserie è stata accolta bene, ottenendo un buon riscontro di pubblico e andrà in onda ogni venerdì sera in prime time su Canale 5. Le Verità Nascoste ogni venerdì in prime time su canale 5 Le Verità Nascoste racconta la storia di una ragazzina, Paula, scomparsa quando era ancora una ...

Le verità nascoste : cast e personaggi : La Verdad – Le verità nascoste è il nome della nuova fiction di Canale 5: ecco tutto il cast ufficiale e il profilo dei personaggi Le verità nascoste – La Verdad si preannuncia una serie davvero ricca di sorprese e suspense. A pochi giorni dalla messa in onda sul canale spagnolo Telecinco, la serie Mediaset debutta anche nel palinsesto italiano con una prima visione assoluta su Canale 5. Ecco il cast e il profilo dei personaggi. Le ...

Le verità nascoste - al via la nuova serie tv spagnola : Venerdì 25 maggio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, debutta in prima serata Le verità nascoste, una serie tv spagnola di genere thriller-mystery. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco un nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che si appresta ad affrontare la sfida del pubblico generalista italiano. Le verità nascoste, prima puntata venerdì 25 maggio: anticipazioni trama Paula ...

Ascolti tv 25 maggio 2018 : La Corrida meglio de Le verità nascoste : Ascolti tv prima serata 25 maggio 2018: lo speciale de La Corrida fa meglio de Le verità nascoste Lo speciale La Corrida fa meglio de Le verità nascoste. Stando agli ultimi dati con gli Ascolti tv di venerdì 25 maggio 2018, ieri sera il “montaggio” del programma di Rai1 è stato visto da una media […] L'articolo Ascolti tv 25 maggio 2018: La Corrida meglio de Le verità nascoste proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 25 maggio 2018. Il meglio de La Corrida vince con il 17.3%. Le verità nascoste parte dall’11.2% : Le Verità Nascoste Su Rai1 La Corrida – Il meglio di ha conquistato 3.371.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 la prima puntata de Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 2.278.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.062.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon II ha intrattenuto 1.089.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Confusi e Felici ha ...

Le verità nascoste - le puntate della fiction spagnola : Le verità nascoste andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5. La fiction thriller di Telecinco, l’emittente spagnola, ha già attirato il pubblico della terra madre grazie ad una trama piena di intrighi da scoprire. Le speranze dell’emittente italiana è di riuscire a colpire il pubblico nostrano allo stesso modo, con al centro una trama che guarda in faccia alcuni segreti della famiglia Garcia. Di seguito inseriremo le ...

Le verità nascoste : anticipazioni della seconda puntata - 1 giugno : Le verità nascoste anticipazioni seconda puntata – Venerdì 1 giugno 2018 andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la ficiton spagnola. Abbiamo conosciuto da vicino Paula e i misteri sul suo sequestro sono ancora tutti da chiarire. Le anticipazioni de Le verità nascoste ci confermano che persino Fernando, il padre dell’adolescente, inizierà a nutrire dei dubbi. Il passato di Paula inoltre ritornerà a bussare alla sua ...

