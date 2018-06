Le prime 8 mosse del governo Conte

caffeinamagazine

(Di venerdì 1 giugno 2018) Flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche pensioni e lavoro. Sono questi i primi dossier che il premier in pectore Giuseppesi troverà sulla scrivania a Palazzo Chigi. Misure che si affiancano a quelle già elencate nel programma dipentaleghista legate a sicurezza, giustizia e immigrazione. Temi e impegni che andranno affrontati tenendo uno sguardo ai mercati internazionali e all’Europa, senza perdere di vista la bussola rappresentata dal rispetto dei principi costituzionali. PENSIONI – Tra i primi passi che potrebbe muovere il nuovoc’è sicuramente uno dei cavalli di battaglia del programma pentaleghista: il superamento della legge Fornero. Con un eventuale decreto estivo, arriverebbero subito lo stop all’Ape sociale e il via a ‘opzione donna’. Per quota 100 (ossia la somma di età e anni di contributi) si dovrebbe ...