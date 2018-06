Le funzioni online di Pokémon | Let' s Go | Pikachu! e Pokémon | Let' s Go | Eevee!

eurogamer

(Di venerdì 1 giugno 2018) In questi giorni i tantissimi fan deihanno ricevuto parecchie gradite novità, a cominciare dall'annuncio di: Let's Go,: Let's Go,, passando perQuest fino alle notizie sul vero e proprioRPG che arriverà su Switch nel 2019 nello stile di X,Y, Sole e Luna.Tuttavia, i giocatori in attesa si stanno chiedendo come funzionerà il compartodei due titoli in arrivo sull'ibrida a novembre,: Let's Go,: Let's Go,e, mentre in un primo momento si era parlato diche non avrebbero necessitato di alcun abbonamento, ecco che oggi giungono notizie opposte. Sembrerebbe, infatti, che per l'dei due giochi sarà necessario l'abbonamento a Nintendo Switch.La notizia, come riportato su ResetEra, proviene da Famitsu che ha direttamente interpellato TheCompany. In risposta, ...