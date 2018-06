Lazio | morto Giovanni Di Veroli Unico ebreo romano del dopoguerra

Nove feriti e un morto nel terremoto - ma è una simuLazione. Successo per la maxi esercitazione di Protezione Civile : La donna investita in stazione ha perso una gamba. 'Sul treno qualcosa non ha funzionato' 3 Omicidio in viale Dante 4 Uccisa a coltellate: liti frequenti col marito, lei era già finita all'ospedale ma ...

Lazio - morto escursionista di 41 anni : 18.30 Un escursionista di 41 anni è morto per cause ancora non precisate mentre faceva trekking. Il corpo è stato trovato sui Monti Lucretili,in provincia di Roma, dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico. Trasferito in un punto senza vegetazione è stato poi prelevato da un elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo, residente a Montelibretti, è deceduto mentre stava percorrendo un sentiero di alta montagna. I suoi familiari avevano dato ...

Roma, ragazzo morto per overdose ai Parioli: indagata la fidanzataper omicidio colposo. Le Ultime notizie: sul posto aggredita troupe Tg Lazio che stava girando un servizio sul caso.

Come è morto Avicii? le specuLazioni sul decesso della star : Il decesso del dj e produttore svedese di fama mondiale, uno dei più amati al mondo nell'ambito della dance, ha gettato nello sconforto i suoi milioni di fan ed il mondo della dance, con centinaia di ...