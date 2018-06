Lazio | il primo colpo sarà Acerbi | pronti 9 milioni

Dorelan Reactive®Primo Convegno Sleep & Performance : al centro la reLazione tra sonno e performance sportive : Dorelan, azienda da 50 anni leader nel settore bedding, da sempre impegnata nell’ideazione di soluzioni per il riposo capaci di migliorare la qualità della vita, lancia ReActive®, un progetto dedicato al mondo sportivo, frutto di studi scientifici sulle implicazioni del sonno nel recupero fisico degli atleti “Sleep & performance” è il primo Convegno organizzato da Dorelan sul tema “Il ruolo del sonno nella performance sportiva e nelle ...

Germania : ad Amburgo scatta il primo divieto di circoLazione per le auto diesel : Il divieto scatterà dal prossimo 31 maggio e sarà il primo di questo tipo in tutta la Germania Il 31 maggio 2018 Amburgo diventerà la prima città tedesca a vietare la circolazione dei veicoli diesel. Per il momento il provvedimento sarà limitato a solo due strade della città e interesserà le vetture omologate euro 5 o anteriori, ma questa decisione si presenta come un importantissimo precedente che potrebbe spianare la strada ad una decisione di ...

Pagelle/ Lazio Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo allo stadio Olimpico nella 38^ e ultima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:49:00 GMT)

Rinnovabili : instalLazioni in lieve calo nel primo trimestre del 2018 : Le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico nel primo trimestre del 2018 raggiungono complessivamente circa 138 MW (-5% rispetto al 2017): le elaborazioni di Anie Rinnovabili sui dati Gaudì di Terna, confermano il trend mensile del fotovoltaico che con i 28,9 MW connessi a marzo 2018 raggiunge quota 89 MW complessivi (+6% rispetto allo stesso periodo del 2017). Si registra un incremento anche nel numero di unità di produzione ...

Auto – Tutto pronto per l’inizio della Porsche e-Carrera Cup Italia - primo monomarca di simuLazione di guida : Il primo campionato di sim racing prende il via con le pre-iscrizioni del 7 maggio per iniziare ufficialmente venerdì 18 Si apre il 2018 della Porsche e-Carrera Cup Italia, primo monomarca di simulazione di guida con appuntamenti in Autodromo paralleli alla Carrera Cup Italia su simulatori istallati nella hospitality Porsche che seguono le tappe online disputate da casa e riproducono fedelmente il circuito e le 911 GT3 Cup. Tutto ruota intorno ...

“A luci rosse”. La riveLazione che non ti aspetti. L’amato cantante italiano ci ha abituati (quasi) a tutto - ma questa volta ha fatto il botto. Ecco il suo primo film hard : “Posso permettermi quello che voglio” : Nel corso del tempo ci ha abituati a parecchie stravaganze. cantante affermato, vanta una carriera molto lunga, fatta di alti e bassi e una vita privata decisamente intensa e avventurosa. Non ha mai fatto mistero di essere bigamo, ad esempio. Ma non ha mai fatto mistero neanche di essere una grande appassionato dell’ars amandi e soprattutto di essere molto, ma molto, suscettibile al fascino femminile. Ma adesso ha deciso di dare una ...

Nel video del primo trailer di Tredici 2 nuove reLazioni - il processo e tante lacrime : chi sta mentendo? : Qualcuno sta mentendo, il pubblico ne era sicuro nella prima stagione e lo è ancora di più adesso che ha visto il video del primo trailer di Tredici 2. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv su Netflix, ecco che si alza ufficialmente il velo su una seconda stagione discussa e che non tutti avrebbero voluto. La storia di Hanna poteva concludersi benissimo nella prima stagione ma così non è stato. La voglia di mostrare un processo ...

CRONACA. Lazio-Atalanta 1-1 : finisce il primo tempo - decidono Barrow e Caicedo - FOTO - : LAZIO ATALANTA FORMAZIONI La gara tra Lazio e Atalanta vale per entrambe un posto in Europa. Se i padroni di casa puntano al consolidamento del quarto posto che li proietterebbe sempre più in ...

Lazio - INFORTUNIO IMMOBILE/ Lesione di primo grado alla coscia - disperato tentativo di recupero per l'Inter : LAZIO, INFORTUNIO IMMOBILE: confermata la Lesione di primo grado alla coscia, l'attaccante salterà le sfide con Atalanta e Crotone e tenterà il recupero lampo contro l'Inter.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:25:00 GMT)

Pubbliche reLazioni : il primo passo è definire i tuoi obiettivi : Partiamo dalla definizione di un obiettivo, chiedendoci "Perché voglio che i giornali parlino di me?"Volontà di accrescere la tua autorevolezza? Aumento delle vendite? Generare nuovi contatti? Chiarire questo punto ci permette di identificare la storia più adatta da raccontare, di progettare la comunicazione e la profilazione dei giornalisti più in linea con le nostre esigenze.Gli interlocutori che interagiscono con ...

È stato compiuto il primo passo per la cancelLazione dei vitalizi dei parlamentari : "Abbiamo mantenuto la promessa, nell'arco di soli 15 giorni il Collegio dei Questori ha presentato in Ufficio di Presidenza l'istruttoria sul ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari con il metodo contributivo. Si tratta di un lavoro di ricognizione e di valutazione degli elementi indispensabile per la delibera che sarà successivamente adottata, il primo passo per la cancellazione dei vitalizi. È stata inoltre ...

Lazio-Sampdoria 0-0 - primo tempo - : LA CRONACA DELLA PARTITA primo tempo 13' Lunga azione manovrata della Samp, Caprari crossa in mezzo all'area, palla lunga inarrivabile per Zapata 9' Caprari fermato sulla trequarti cn le cattive, per ...

Pagelle/ Lazio Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Olimpico, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:46:00 GMT)

LIVE Pagelle Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Immobile non colpisce nel finale di primo tempo : Calcio d'inizio alle ore 21.05 e seguite con noi la DIRETTA di OA Sport delle Pagelle di Salisburgo-Lazio. Non perdetevi nulla e buon divertimento. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI ...