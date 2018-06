Lavoro | nominati i 25 nuovi Cavalieri | da Starace a Andrea Illy scheda 6

sportfair

Nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro, due siciliani: Barbara Cittadini e Giovanni Licitra (FOTO)

(Di venerdì 1 giugno 2018) (AdnKronos) – CARLO FRANCESCO MARIO ILOTTE: 1940 – Torino – Industria / Fusione metalli leggeri. E’ amministratore unico della società 2A Spa, da lui fondata nel 1973 e oggi attiva nei settori della pressofusione in alluminio e della componentistica tessile per la produzione delle chiusure lampo e dei relativi macchinari e impianti. L’azienda sotto la sua guida conosce un rapido sviluppo ed è tra le prime ad avviare rapporti commerciali con la Cina dove realizza impianti produttivi ‘chiavi in mano’. Nel 1989 dà vita alla Fonderia 2A, specializzata nello sviluppo di componenti in alluminio per l’industria automobilistica. Il gruppo oggi annovera tra i suoi clienti alcune tra le principali case costruttrici di auto e di veicoli commerciali. L’export vale il 90% del fatturato. Opera con 3 stabilimenti a Torino ed è presente con due ...