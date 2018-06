Lavoro | nominati i 25 nuovi Cavalieri | da Starace a Andrea Illy scheda 3

sportfair

: Nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro, due siciliani: Barbara Cittadini e Giovanni Licitra (FOTO) - MondoPalermo : Nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro, due siciliani: Barbara Cittadini e Giovanni Licitra (FOTO) - blogsicilia : Nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro, due siciliani: Barbara Cittadini e Giovanni Licitra (FOTO) -… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) (AdnKronos) – LUCIANO CILLARIO: 1943 – Cuneo – Industria / Grafica. E’ presidente e amministratore delegato di Eurostampa Spa, multinazionale leader nella produzione di etichette per vini. L’azienda, da lui fondata insieme ai fratelli come piccola realtà cartotecnica, sotto la sua guida avvia una politica di acquisizioni. Ha aperto due sedi produttive a Cincinnati e Glasgow, un laboratorio nella Napa Valley per il mercato californiano e ha rilevato la Poly-Imprim, nei pressi di Bordeaux, specializzata nella produzione di etichette per il mercato del Cognac e dello Champagne. Il gruppo è oggi strutturato in 6 business units con uffici commerciali in Spagna e in Russia, oltre alle divisioni vendite in Germania, Francia e Messico. I suoi prodotti sono su bottiglie e confezioni diffuse in oltre 30 paesi. Occupa oltre 800 dipendenti. BARBARA CITTADINI: 1967 ...