Lavoro e tecnologia | con «Speedhub» Verona al centro dell' Europa

Sony è al Lavoro sulla tecnologia AI camera per i futuri modelli Xperia : Sony , che di recente ha fatto mea culpa per la lentezza con cui si è mossa nel settore mobile, è decisa a porre rimedio ai propri errori ed è al lavoro sulla tecnologia di AI camera , che troverà applicazione concreta in futuri modelli Xperia . L'articolo Sony è al lavoro sulla tecnologia AI camera per i futuri modelli Xperia proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia trasforma il Lavoro. Ecco come non farsi trovare impreparati : Alain Dehaze – ceo The AdEcco Group La tecnologia sta trasformando il mercato del lavoro e per farsi trovare pronti la ricetta è una sola: anticipare gli effetti collaterali della digitalizzazione. “Prevenire, meglio che curare”, sintetizza Alain Dehaze, ceo del gruppo AdEcco. Il segreto è far dialogare scuole e imprese, avvicinare i ragazzi alle materie scientifiche e sfruttare il fascino delle start up per spingere sempre più ...