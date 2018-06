LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Aggiornamenti su alcuni cantieri attivi dal 4 al 10 giugno

Master in diritto e pratica dei LAVORI PUBBLICI - il 28 maggio ultimo appuntamento : L'iniziativa, organizzata dall'Ance Molise, presso la Fondazione Molise cultura di Campobasso CAMPOBASSO. Si concluderà lunedì 28 maggio a Campobasso, presso l'Auditorium della Fondazione Molise ...

Toma rimescola le carte : i LAVORI PUBBLICI a Niro - le Attività Produttive a Cotugno - al leghista Mazzuto l'immigrazione : ... Accesso al credito; Università ricerca ed innovazione; Turismo e marketing territoriale, Cultura, Molisani nel mondo. Le Politiche agricole ed agroalimentari; Sviluppo rurale; Programmazione ...

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI - Sopralluogo del sindaco Tagliani insieme agli ass. Fusari e Modonesi : Corti di Medoro: pronti a settembre 45 alloggi per studenti. Presto al via anche il cantiere della nuova sede della Polizia Municipale e di una biblioteca comunale 22-05-2018 / Giorno per giorno Si è ...

Monza - tangenti in LAVORI PUBBLICI : 21 arresti/ M5S Lombardia : "Film penoso" : tangenti a Monza, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in lavori pubblici.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:56:00 GMT)

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Interventi dal 19 maggio con istituzione del senso unico : Nuovo manto stradale per un tratto di via della Ricostruzione 17-05-2018 / Giorno per giorno Avranno inizio sabato 19 maggio 2018 i LAVORI programmati dal Comune di Ferrara per il rifacimento del ...

LAVORI PUBBLICI e occupazione : incontro col sindaco a Palazzo Alvaro : Parole che hanno rasserenato i rappresentanti del mondo edilizio che si sono detti consapevoli dell'impegno del sindaco perché già dimostrato in passato. Dall'incontro è emerso un problema, sollevato ...

Variazione di bilancio : 19 milioni da investire in sicurezza e LAVORI pubblici. Zuin : "Risorse che danno risposte concreto ai cittadini' : ... un intervento che risponde in pieno alle intenzioni di questa Amministrazione comunale che sta dedicando particolare attenzione alle iniziative legate al mondo dello sport e dei giovani. La ...

Raddoppio Rg-Ct ok da Consiglio LAVORI Pubblici : Adesso conclude il progetto verrà esaminato dal Ministero dell'Economia, per la valutazione di sostenibilità, e quindi al Cipe, gli ultimi due passaggi per la posa della prima pietra. Sono passaggi ...

Edoardo Balzarini - assessore dei LAVORI PUBBLICI - : «Abbiamo le risorse per una gestione adeguata del sistema idrico multisettoriale». : ... tenendo conto delle esigenze di un approvvigionamento primario idropotabile ma anche del mondo agricolo che rappresenta una componente importantissima dell'economia dell'Isola ed, inoltre, della ...

Appalti pubblici per milioni di euro ma LAVORI mai eseguiti : 5 arresti - : Sotto accusa un'organizzazione vicina al clan dei Casalesi con base a Lucca. I soldi stanziati sarebbero stati riciclati in aziende toscane e campane. L'inchiesta sarebbe strettamente collegata ad un'...