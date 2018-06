Latte | 5 miti da sfatare

vanityfair

(Di venerdì 1 giugno 2018) Nel banco frigo si trovano facilmente diversi tipi di. Di origine animale, vegetale, senza lattosio, arricchito di calcio, intero, parzialmente scremato e così via. Orientarsi nella scelta non è sempre facile. Perché hanno tutti gusti e proprietà nutrizionali diversi. LEGGI ANCHEtutta la verità Quello d’origine animale è senza dubbio un alimento completo e super nutriente. «Può essere consumato anche da chi vuole tenere sotto controllo il peso. Il suo contenuto calorico varia in base al tipo. Un bicchiere da 100 ml didi asina ad esempio apporta circa 40 calorie mentre quello di pecora 103. La quota calorica scende invece per quello di mucca intero che fornisce circa 64 calorie. Se invece si sceglie parzialmente scremato o scremato l’apporto calorico si abbassa rispettivamente a 46 e a 36 calorie» spiega la dottoressa Laura Ferrero, medico chirurgo specialista in ...