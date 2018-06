meteoweb.eu

: ’Io e il amico Bau’ i ragazzi della 3ª C Rossetti disegnano il canile ideale - Esperienza di volontariato dei ragaz… - annamariamoscar : ’Io e il amico Bau’ i ragazzi della 3ª C Rossetti disegnano il canile ideale - Esperienza di volontariato dei ragaz… - RadioMeduaMovid : CATANZARO L’associazione 'Su La Zampa' e 'Almo Nature' insieme per la cura e la difesa dei randagi - ZonaLocale : Per tre anni i ragazzi del corso C hanno svolto esperienza di volontariato con l'associazione Amici Di Zampa Vasto… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Il problema delsmo è grave e diffuso nella provincia di Catanzaro. Da sempreSu Lacerca di dare una seconda possibilità ai gatti e cani in difficoltà, togliendoli dalla strada e dai canili e accogliendoli nel suo rifugio. Ad affiancareanimalista di Montauro Scalo nellae nel mantenimento degli animali abbandonati, è, azienda di pet food che produce alimenti utilizzando ingredienti di qualità. “Per noi viene prima di tutto il benessere degli animali” afferma Lorella Commodaro, presidente delSu La“Ogni giorno ci prendiamodei nostri amici pelosi con amore e passione, contando solo sulle nostre forze. È una vera e propria sfida. Spesso ci troviamo a fronteggiare situazioni difficili salvando animali abbandonati nei posti più impensabili e in condizioni di estrema emergenza.” Come nel caso del gatto ...