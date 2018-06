L’arte dei graffiti è più antica di quanto pensiamo | i writers più audaci erano di Pompei

La vita - la poesia e L’arte di Michelangelo : al cinema le immagini in ultra definizione dei suoi capolavori : Dopo il successo di Caravaggio – l’Anima e il sangue e dagli stessi produttori, un’altra produzione cinema tografica sta per approdare sul grande schermo: dal 4 al 10 ottobre arriva al cinema Michelangelo – Infinito, il nuovo film dedicato al genio del l’arte universale Michelangelo Buonarroti e alle sue opere immortali. Una produzioneoriginale Sky con Magnitudo Film. Un progetto realizzato con la collaborazione dei Musei Vaticani e di Vatican ...

Russell Crowe e L’arte del divorzio - all’asta ricordi e cimeli dei suoi personaggi : quasi 3 milioni di dollari : Il corpetto indossato durante le riprese de Il Gladiatore, la divisa di Master&Commander e tanti altri ricordi dai film interpretati. Ha incassati così quasi 3 milioni di dollari il premio Oscar Russell Crowe nell’inusuale “asta di divorzio” che lha promosso per pagare le spese della separazione dall’ormai ex moglie, l’attrice Danielle Spencer. Oltre 200 tra oggetti personali e cimeli cinematografici, 227 per la precisione, ...