Lancia Delta HF Integrale | l’iconica auto rivive a Villa d’Este FOTO

Lancia Delta HF Integrale Evo 3 - il mito si fa Restomod : Vi abbiamo già parlato di questa cosa dei Restomod, un nuovo modo di concepire i restauri, in grado di unire la cura per il ripristino del veicolo, ad una componente tuning. In un panorama globale che vede, tra le vetture oggetto di questo tipo di attività, mostri sacri come Porsche 911 e Volkswagen Beetle, mancava, in effetti, qualcuno che decidesse di dedicare le proprie attenzioni ad una delle più iconiche vetture degli anni Novanta: la ...

Nuova Lancia Delta HF Integrale Cabrio : sulle orme dell’Avvocato Agnelli [FOTO] : Le indiscrezioni su un’eventuale produzione dell’erede spirituale della Lancia Delta HF riguarderebbe anche una variante convertibile Qualche giorno fa avevamo parlato di alcune indiscrezioni relative ad una possibile decisione dei vertici del Gruppo FCA (Fiat-Chrysler) di realizzare un’erede spirituale della mitica Lancia Delta Integrale, caratterizzata da un design moderno chiaramente ispirato al modello che sbaragliò i rally degli anni ’80 e ...

Lancia Delta Integrale : disco verde da FCA per l’erede dello storico modello ? [FOTO] : Nuove indiscrezioni parlano di un progetto del Gruppo FCA di far rivivere l’iconico modello firmato Lancia Secondo le ultime indiscrezioni diramate dai soliti ignoti, i vertici del Gruppo FCA (Fiat-Chrysler) starebbe seriamente pensando di realizzare un erede spirituale della mitica Lancia Delta Integrale caratterizzata da un design moderno chiaramente ispirato al modello che sbaragliò i rally degli anni ’80 e ’90. Per farci un’idea di come ...