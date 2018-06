L’Agenzia Spaziale Italiana compie 30 anni | il 4 luglio una grande cerimonia

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) L’Asi,ha compiuto 30il 30 maggio: in quella data, nel 1988, con la legge n. 186 venne formalmente creato l’ente governativo nazionale, dipendente dal Ministero dell’Istruzione, con lo scopo di amplificare gli interessi e le competenze italiane in campo aero, raccogliendo l’eredità e l’esperienza dei primi passi fatti nel settore da personaggi illustri come, tra gli altri, Luigi Broglio (considerato il padre dell’astronautica) e Carlo Buongiorno che fu anche il primo direttore generale dell’Asi. Ad essere designato quale primo Presidente Luciano Guerriero che dall’83 guidava il Piano Nazionale per lo Spazio del CNR. Il 42018 – riporta l’Asi – è prevista unaper festeggiare l’versario presso l’auditorium dell’Asi a Roma che, nell’occasione, verrà intitolato a Luigi Broglio. Sarà inaugurata ...