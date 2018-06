L’addio di Antonella Clerici fra le lacrime alla Prova del Cuoco

dilei

(Di venerdì 1 giugno 2018)dice addiodel, programma cult che le ha regalato un grande successo lungo 18 anni. Era il 2 ottobre del 2000 quando la conduttrice fece per la prima volta irruzione nelle case degli italiani, fra canzoncine divertenti, aneddoti e tante ricette. Da allora Ladelè diventata una delle trasmissioni più amate dal pubblico, cucita addosso ad. Ora però per la 54enne è arrivato il momento di abbandonare quello studio televisivo che le ha regalato tanto, per lasciare il posto ad Elisa Isoardi. L’addio è arrivato per volere della stessa presentatrice – come ha sottolineato più volte -, ma non per questo è stato meno doloroso. L’ultima puntata, andata in onda prima della pausa estiva, ha avuto come protagonista unavisibilmente commossa, che si congedava dai suoi fan sulle note di Sei ...