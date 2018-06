L’addio a La Prova del Cuoco | Antonella Clerici sale sul treno della vita

L’addio commosso di Antonella Clerici a «La Prova del Cuoco» : «La vita va avanti e corre veloce» : Neanche il tempo di entrare in studio che l’applauso è già fragoroso. In sottofondo, la voce di Gianna Nannini che canta Sei nell’anima, la stessa canzone che accompagnò Antonella Clerici nel 2010, quando tornò alla Prova del Cuoco dopo due anni di assenza. «Questa è la musica di quando sono tornata, ma adesso me ne vado ed è definitivo», spiega la conduttrice incapace di trattenere le lacrime. «Non pensavo fosse così difficile, ma è ...

