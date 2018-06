La vita è più bella con la cura di fiori e verde

Charlotte Crosby : la lezione di vita più importante che ha imparato quest’anno ti ispirerà : Prendi appunti The post Charlotte Crosby: la lezione di vita più importante che ha imparato quest’anno ti ispirerà appeared first on News Mtv Italia.

Sesso : gli errori più comuni che le coppie commettono a letto e qualche strategia per evitarli : Nel corso dei secoli, l'ampia diffusione di stereotipi legati alla sessualità ha creato quelli che definiamo 'sexual script', nel mondo maschile questi stereotipi sono caratterizzati da una continua ...

Uomini e donne - la ‘star’ del programma Nilufar Addati ha preso in giro tutti : “Ho fatto la più grande stronzata della mia vita” : Caos a Uomini e donne. “Ho fatto la stronzata più grande dei miei vent’anni di vita. Ora il senso di colpa mi sta mangiando“, dice Nilufar Addati, una delle troniste dell’ultima edizione del programma. La ragazza, da corteggiatrice dell’ex tronista Mattia Marciano, a novembre scorso era stata promossa a volto di punta e dopo alcuni mesi di trono neanche aveva deciso di uscire dalla trasmissione al fianco di Giordano ...

Champions League - novità per la prossima stagione : nuovi orari - la quarta sostituzione - liste e più calciatori in finale : Dall’introduzione della quarta sostituzione fino alla modifiche degli orari delle partite: UEFA.com passa in rassegna alcune tra le più importanti novità in UEFA Champions League per il triennio 2018-2021. quarta sostituzione – Dalla stagione 2018/19, potrà essere effettuata una quarta sostituzione nelle partite a eliminazione diretta esclusivamente nei supplementari. Questa modifica non influenzerà le altre tre sostituzioni. • ...

Gli integratori e i multivitaminici più popolari non hanno effetto sulla salute : uno studio smonta i benefici : Sono decine di milioni le persone che nel mondo ricorrono agli integratori alimentari e ai multivitaminici. Per tanti tali sostanze avrebbero la capacità di allontanare molti rischi per la salute, ma ora un team congiunto di ricercatori ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati ammette la storia con Stefano Guglielmini : "Ho fatto la ca*zata più grande della mia vita..." : Nella puntata dedicata alla scelta di Sara Affi Fella (tutte le anticipazioni, le potete trovare su Gossipblog, ovviamente), ha presenziato anche Nilufar Addati, la tronista napoletana di origini iraniane che, poco tempo fa, ha lasciato Uomini e Donne insieme al corteggiatore Giordano Mazzocchi.Nilufar, recentemente, è stato accusata da un suo ex corteggiatore, Stefano Guglielmini, di averla frequentata durante il suo trono, di averlo ...

Ciao - Bomber… Bobo Vieri - quella foto rubata che “stravolge” la sua vita. Nulla sarà più come prima : Avete presente Bobo Vieri? Che bomber. Sì, lo conoscono tutti con questo appellativo e no, non c’entra solo il pallone e i gol effettivamente segnati. Se Vieri viene chiamato Bomber è per via di tutte le donne che ha avuto nella sua vita. Donne di cui Vieri parla nel libro “Chiamatemi bomber”. “E poi molte delle donne con cui sono stato – e neppure può immaginare quanti e quali – non hanno voluto che facessi il loro ...

Ciao - Bomber… Bobo Vieri - quella foto rubata che “stravolge” la sua vita. Nulla sarà più come prima : Avete presente Bobo Vieri? Che bomber. Sì, lo conoscono tutti con questo appellativo e no, non c’entra solo il pallone e i gol effettivamente segnati. Se Vieri viene chiamato Bomber è per via di tutte le donne che ha avuto nella sua vita. Donne di cui Vieri parla nel libro “Chiamatemi bomber”. “E poi molte delle donne con cui sono stato – e neppure può immaginare quanti e quali – non hanno voluto che facessi il loro ...

Salute : gli integratori di vitamine e minerali più comuni non hanno effetti benefici : Gli integratori più comuni di vitamine e minerali non forniscono benefici consistenti per la Salute, secondo un nuovo studio dei ricercatori dell’Università di Toronto e del St. Michael’s Hospital. La revisione sistematica di dati esistenti e di controlli randomizzati dal gennaio 2012 all’ottobre 2017 ha svelato che i multivitaminici, la vitamina D, il calcio e la vitamina C – gli integratori più comunemente usati – non mostrano vantaggi, ma ...

L'industria della longevità e 9 cose che puoi fare per vivere più a lungo : LEGGI ANCHE : Chi è Vishen Lakhiani, l'uomo che vuole farci vivere più felici e più a lungo L'isola della longevità La Sardegna è una delle cinque zone blu del mondo, i cui abitanti godono di ...

"I multivitaminici più popolari non hanno alcun effetto per prevenire malattie" : C'è chi ricorre agli integratori di vitamine e sali minerali perché ne ha un reale bisogno e chi, invece, li prende quotidianamente sperando che possano allontanare il rischio di malattie. Proprio per questo secondo gruppo, i ricercatori dell'università di Toronto hanno una brutta notizia: stando a quanto riportato nel loro studio, pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, i più popolari e ...

Una vita spoiler luglio : Leonor e Pablo sempre più lontani - ecco perchè : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, il capolavoro di Aurora Guerra ambientato nel vecchio quartiere di Acacias 38. Gli ultimi spoiler svelano che Pablo vedrà Leonor sempre più distante dopo il suo ritorno ad Acacias 38, tanto da cominciare ad indagare. Anticipazioni Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38 con Habiba Le trame dei nuovi episodi di Una Vita, in programma a luglio su Canale 5, svelano che ci saranno ...

Raiola : "Donnarumma al Milan può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il mondo. Carlo è un usato senza rischi ma ha anche grandi stimoli ...

Raiola : "Donnarumma al Milano può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : "Donnarumma potrebbe restare al Milan, anche a vita". Poche parole ma come sempre pesanti come macigni. Mino Raiola - a Napoli per l'evento Football Leader - parla del suo assistito e proprio quando ...