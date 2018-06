La versione Switch di Fortnite è stata classificata in Corea

Wolfenstein 2 : nuovo trailer per la versione Nintendo Switch. : Wolfenstein 2: The New Colossus , seguito dell'acclamato Wolfenstein: The New Order sarà pubblicato su Nintendo Switch il mese prossimo.Per questa occasione Bethesda e Nintendo hanno rilasciato un trailer che, come riporta Gamingbolt servirà da riassunto dei fatti avvenuti nel primo capitolo con protagonista William Joseph "B.J." Blazkowicz.Wolfenstein 2: The New Colossus è uno spratutto in prima persona. Il gioco utilizza un sistema di salute ...

Nintendo Switch : la versione senza dock non verrà lanciata all'infuori del Giappone : Pochi giorni fa abbiamo avuto modo di vedere come Nintendo abbia intenzione di commercializzare una versione della sua console ibrida priva di dock, per cui solo in formato "portatile", riporta Destructoid.Il formato senza dock dovrebbe costare circa 50 dollari in meno, e si tratta a tutti gli effetti di un'idea davvero interessante, tanto da avere le potenzialità di mettere il 3DS definitivamente fuori gioco.Ebbene, per quanto la proposta ...

Resident Evil 7 : video confronto tra la versione PS4 e l'edizione cloud per Nintendo Switch : Come molto probabilmente saprete, Resident Evil 7 è approdato su Nintendo Switch in una versione molto particolare. Con il grande successo riscosso dall'ibrida della grande N, sembrava quasi ovvio l'arrivo dell'ultimo capitolo della saga horror di Capcom su Switch e, dal 24 maggio, Resident Evil 7 è stato reso disponibile, in Giappone, per la piattaforma nell'edizione cloud intitolata Bioharzard 7 Resident Evil cloud Version.Di cosa si tratta? ...

The Banner Saga 2 : la versione Switch arriverà il 7 luglio : Versus Evil e Stoic Studio hanno annunciato che The Banner Saga 2 verrà pubblicato su Nintendo Switch il 7 luglio. Come riporta Gematsu stiamo parlando di uno strategico a turni con elementi gestionali e di ruolo. Il gioco è stato originariamente pubblicato ad aprile del 2016 su PC, PlayStation 4, Xbox One, e a luglio dello stesso anno su iOS e Android. Il titolo ripesca a piene mani dalle meccaniche viste nel precedente capitolo ma riesce a ...

La confezione della versione Switch di Call of Duty : Black Ops 4 spunta in un GameStop : Del possibile arrivo di Call of Duty: Black Ops 4 su Switch si era già parlato negli scorsi mesi arrivando anche a una ipotesi sicuramente curiosa: l'uscita di una modalità battle royale standalone sulla piattaforma Nintendo.Questi rumor tornano di attualità nella giornata di oggi grazie a un'immagine condivisa su Twitter e segnalata da MyNintendoNews. L'immagine in questione mostra delle confezioni del gioco per l'appunto in versione Switch. Un ...

Wolfenstein 2 The New Colossus per Switch : svelato il peso della versione digitale : Il prossimo mese anche i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere le mani sull'apprezzato Wolfenstein 2 The New Colossus. Qualche tempo fa è arrivato l'annuncio della data di uscita ufficiale per l'ibrida, con tanto di nuovo adrenalinico trailer.Se vi state chiedendo quando spazio occorrerà per l'installazione di Wolfenstein 2 The New Colossus, abbiamo la risposta. Infatti, come segnala Nintendoeverything, la versione digitale ...

Nintendo e Bandai Namco stanno collaborando per lo sviluppo della versione Switch di Super Smash Bros? : Come probabilmente saprete, Bandai Namco ha lavorato a Smash Bros per le versioni Wii U / 3DS, ma ora sono spuntate voci sul fatto che Nintendo abbia chiesto a Bandai Namco di collaborare anche allo sviluppo di Super Smash Bros per Nintendo Switch.Stando a quanto riportato da GoNintendo, questa voce proviene dal profilo Twitter di Tiago Sonobe, uno sviluppatore che sostiene di aver lavorato a Bandai Namco. Sonobe ha condiviso un tweet, poi ...

Ottima accoglienza per la versione Switch di Donkey Kong Country Tropical Freeze in Giappone : vendite raddoppiate rispetto al debutto su Wii U : Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Switch è stato da poco reso disponibile e, sulle nostre pagine, è già comparsa la puntuale recensione per la nuova edizione del gioco uscito originariamente su Nintendo Wii U.A quanto pare, i giocatori stanno apprezzando questa versione Switch a giudicare dagli ultimi dati emersi e riportati da GoNintendo. Infatti, nella sua settimana di lancio, Donkey Kong Country Tropical Freeze per l'ibrida ha ...

La versione Switch di Fortnite potrebbe essere presentata all'E3 2018 : Non finisce qui, secondo le indiscrezioni trapelate, per la modalità Salva il Mondo sono previsti contenuti esclusivi legati alle IP di Nintendo, come accaduto per Rocket League ad esempio. Tuttavia, ...

La versione Switch di Fortnite potrebbe essere presentata all'E3 2018 : Mentre l'attenzione della maggior parte dei giocatori di Fortnite è focalizzata sulla caduta delle meteore e sull'arrivo della Stagione 4, ecco spuntare in rete un'interessante indiscrezione che vorrebbe il famoso titolo di Epic in arrivo anche su Nintendo Switch, con presentazione in programma al Nintendo Spotlight: E3 2018.Come riporta NintendoLife, il rumor proviene dall'utente Twitter LeakyPandy che, sotto il nome di Vandal_Leaks, ha già ...

Spunta una data di uscita per la versione Switch di Dark Souls Remastered : Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stata un'altra gradita sorpresa per i possessori della console ibrida ma, come probabilmente saprete, poco fa Bandai Namco, attraverso un veloce comunicato stampa, ha confermato il rinvio dell'uscita del suo gioco per Switch.Quando arriverà, quindi, Dark Souls Remastered sull'ibrida della grande N? Nel comunicato si parlava di una generica release fissata per l'estate ma, stando a quanto comparso su ...

Nintendo Switch : il software di sistema si aggiorna alla versione 5.0.2 : Come segnalato da Nintendoeverything, l'ultimo aggiornamento di sistema per Nintendo Switch è appena diventato operativo. A partire da ora, tutti gli utenti dell'ibrida possono scaricare la versione 5.0.2 del firmware.L'aggiornamento di oggi apporta miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente. Nintendo ha comunicato che l'update interviene in particolare su quanto segue:Un aggiornamento meno corposo ...

La versione Switch di Wolfenstein 2 : The New Colossus è ancora in fase di ottimizzazione : La versione Nintendo Switch di Wolfenstein 2: The New Colossus rappresenta certamente un'altra delle graditissime sorprese per tutti gli utenti dell'ibrida che, entro quest'anno, potranno mettere mano all'apprezzato sparatutto.Il gioco è stato visto in azione in occasione del PAX East di Boston e ora Bethesda aggiorna i fan sullo stato dei lavori. Come segnala GoNintendo, la compagnia ha comunicato tramite Twitter, rispondendo ai fan, che ...

Dragon Quest 11 : la versione Nintendo Switch sarà basata su quella PS4 : Square Enix ha rivelato con parsimonia dettagli sul cosa aspettarsi da Questo nuovo Dragon Quest 11 per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Il gioco è giù uscito in Giappone lo scorso anno e ora sta dirigendosi anche verso il mercato occidentale con una release attesa per settembre, mentre la versione per la console ibrida della grande N sembra ancora lontana.Per quanto ha confermato ora il producer del gioco Hokuto Okamoto, Dragon Quest ...