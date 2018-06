La Taverna punzecchia Renzi | Passa dai pop-corn al Maalox

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) "Avviso importante per gli spettatori: i popsono finiti, verranno sostituiti da maxi-confezioni di". Paola, su Twitter, riveste nuovamente i panni della parlamentare "verace" che ama andare fuori le righe.La vicepresidente del Senatocosì Matteoche dopo la vittoria del Pd alle Europee del 2014 aveva consigliato a Beppe Grillo di prendersi un Malox per digerire la sconfitta subìta e che, invece, in questi mesi ha consigliato al suo partito di restare all'opposizione e godersi lo spettacolo mangiando pop-.E se il quotidiano La Stampa riportava, nei giorni scorsi, segni di evidenti malumori per il fallimento della trattativa di governo, oggi lasu Facebook ringrazia Di Maio, Grillo e ricorda Gianroberto Casaleggio. "Luigi - scrive - ha fatto un lavoro straordinario, da fuori classe. È Riuscito a guidare all'interno del forte gli ultimi ...