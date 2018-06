La sim Iliad messa alla prova - dall’acquisto alla connessione : (Foto: Lorenzo Longhitano) Sicuramente l’offerta messa sul piatto in questi giorni dall’operatore telefonico francese Iliad un primo obiettivo l’ha raggiunto: sta facendo discutere e chiacchierare migliaia di consumatori in cerca di condizioni più vantaggiose per telefonare e collegarsi a Internet dal proprio cellulare. Proprio le condizioni vantaggiose dell’offerta (5,99 euro al mese per 30 gb di traffico dati e chiamate ...

ILIAD ITALIA/ I dubbi anche sulla Iliad simBox - efficiente ma è legale? : Iliad ITALIA, punti critici e aspetti positivi: costi, copertura, sim, traffico dati… Scopriamo insieme a due giorni dal lancio nel Bel Paese, quali sono gli elementi a favore o meno(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:11:00 GMT)

Problemi Iliad : simbox introvabili e fuorilegge - rete colabrodo - IP francesi : Ma quanti Problemi Iliad, utenti ancora in attesa della rivoluzione promessa dall’operatore francese e il fatto che la società abbia appena iniziato in Italia non è una giustificazione. Simbox introvabili e, forse, fuorilegge, IP francesi non permettono di navigare tra i siti italiani e la rete è un colabrodo. Alla faccia della trasparenza! Problemi Iliad: più che una falsa partenza Qualche giorno fa, in merito ai Simbox introvabili anche ...

sim Iliad Consegnata? Ecco Come Attivarla! : Hai ricevuto la tua nuova SIM Iliad comprata online? Ti hanno consegnato la nuova SIM Iliad? Ecco cosa devi fare per attivare la nuova SIM Iliad e iniziare ad usarla sul tuo telefono. Cosa fare quando arriva la nuova SIM Iliad Cosa fare dopo la consegna della SIM Iliad Come abbiamo anticipato in un nostro precedente articolo, da un paio […]

Copertura - sim e traffico estero : i dubbi sull'offerta Iliad : Iliad arriva in Italia con prezzi low cost, ma ci sono alcuni aspetti che lasciano in dubbio gli utenti: dalla Copertura alla stampa self service delle sim

Copertura - sim e traffico estero : i dubbi sull’offerta Iliad : (Foto: Iliad Italia) L’operatore telefonico low cost Iliad è arrivato in Italia. Tra grandi aspettative, qualche dubbio e un’assoluta certezza. Se il livello delle sue offerte sarà comparabile a quelle lanciate in Francia, la concorrenza dovrà necessariamente adeguarsi e ci si aspetta un livellamento dei prezzi verso il basso. L’offerta di lancio di Iliad, benché non ancora paragonabile alle tariffe francesi che partono da 2 euro al mese, è ...

Sono già state spedite le prime sim Iliad ordinate ieri : Sono già iniziate le spedizioni delle prime SIM Iliad attivate nella giornata di ieri, subito dopo la presentazione della prima offerta del nuovo operatore. L'articolo Sono già state spedite le prime SIM Iliad ordinate ieri proviene da TuttoAndroid.

Ad Iliad non piace Napoli? Dove sono i simbox - online sim solo con carta di credito : Il nuovo attore del mercato della telefonia, Iliad, è sbarcato in Italia con una tariffa molto aggressiva, ma difficile da attivare per i napoletani che non hanno carte di credito o che non hanno tempo per andare in giro per la Campania a cercare i distributori di SIM, i cosiddetti Simbox. Passare a Iliad potrebbe non essere così semplice Probabilmente in Francia sono abituati maggiormente ad utilizzare carte di credito, in Italia ...

Stiamo provando la rete Iliad : come funziona - come acquistare una sim e molto altro (video) : E' arrivata Iliad, finalmente il nuovo operatore che si è presentato con il botto, con offerta unica a 5 euro e 99 centesimi per un sacco di GB e telefonate illimitate. Nel nostro articolo tutto ciò che dovete sapere. L'articolo Stiamo provando la rete Iliad: come funziona, come acquistare una SIM e molto altro (video) proviene da TuttoAndroid.

Come Configurare Nuova sim Iliad : Sei un nuovo cliente Iliad Italia? Ecco Come Configurare al meglio la scheda SIM per navigare, chiamare, inviare SMS. Guida prima configurazione SIM Iliad Italia Configurare Nuova SIM Iliad Come abbiamo anticipato in un nostro precedente articolo, da oggi Iliad è finalmente attiva in Italia ed è diventato il quarto operatore “vero” sul nostro territorio. Tariffe Iliad Italia: […]

Offerta passa a Iliad Italia da Vodafone - TIM - Wind e Tre : procedura completa sul sito e costo sim : L'Offerta passa a Iliad Italia Vodafone, TIM, Wind e Tre è una sola, come abbiamo avuto modo di riportare questa mattina al culmine della presentazione del nuovo quarto operatore Italiano. La tariffa mobile prevede minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia, in UE e in oltre 60 destinazioni mondiali ma pure 30 GB in 4G+ entro i nostri confini e ulteriori 2 GB da al mese da consumare all'estero. Vista la proposta, come aderire all'Offerta ...

Ecco come configurare una sim Iliad appena comprata : Iliad ha debuttato sul mercato italiano il 29 maggio proponendo un'interessante offerta di lancio. Se state leggendo queste righe è molto probabile che abbiate già effettuato la richiesta di portabilità e vogliate sapere come configurare la vostra nuova SIM Iliad. L'articolo Ecco come configurare una SIM Iliad appena comprata proviene da TuttoAndroid.

Nuova sim Iliad? Ecco come verificare attivazione - costi e copertura : Iliad ha appena presentato la sua rivoluzionaria offerta, destinata forse a cambiare la telefonia in Italia. Ecco quale sarà la copertura e dove poter attivare le nuove SIM. L'articolo Nuova SIM Iliad? Ecco come verificare attivazione, costi e copertura proviene da TuttoAndroid.

Tutti i negozi Iliad Italia ad un giorno dal lancio : sim disponibili subito e dove? : La lista dei negozi Iliad Italia è al completo ad un giorno dal lancio del nuovo quarto operatore mobile Italiano che avrà luogo domani 29 maggio a Milano? Tutto è pronto per lo streaming di presentazione del vettore tanto atteso (qui le modalità per seguirlo dall'inizio alla fine): giusto dunque fare un po' di chiarezza non solo sugli store in partenza ma anche sulla prima diffusione delle SIM telefoniche. Partiamo proprio dall'indicazione ...