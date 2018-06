LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : l’Italia a caccia delle medaglie! sfida a Russia e Bulgaria - oggi l’esercizio misto : Buongiorno e benvenuti al DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (sabato 2 giugno). oggi si assegnano le prime medaglie a Guadalajara (Spagna), riflettori puntati sul concorso generale a squadre: dopo l’esercizio di ieri con i cinque cerchi, oggi le varie formazioni ci cimenteranno con tre palle/due funi. L’Italia è terza a metà gara, distaccata di sette decimi dalla Russia e di 1.3 punti dalla Bulgaria: un gap ...

Fca - un’azienda diversa e globale : la nuova sfida delle alleanze : Quattordici anni vissuti pericolosamente e a passo di carica. A 5110 giorni esatti dal suo arrivo il 1° giugno 2004 al Lingotto come amministratore delegato di una Fiat sull’orlo della bancarotta, Sergio Marchionne consegna una Fiat Chrysler Automobiles con zero debiti, che chiuderà il 2018 con 4 miliardi di liquidità in cassa, un utile netto previ...

Food : 'Bbq&Ipa' - a Roma la sfida tra i maestri del barbecue italiano e Usa : Una sfida tra Italia e Stati Uniti a colpi di costolette, hamburger, salsicce, arrosticini, brisket e pulled pork: è quella che si terrà al 'Bbq&Ipa', organizzato da Roma Food Porn con il supporto di ...

Tutto pronto a Nizza - è tempo di Francia-Italia : la diretta della sfida : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

La sfida del Colle : populisti nei ranghi : La prima sfida è vinta. Portare i due leader “populisti” a misurarsi con la realtà del Governo e dentro i ranghi costituzionali del rispetto dell’Ue e delle prerogative del Colle....

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : il boulder sbarca a Hachioji - sfida totale tra i big. L’Italia ci prova : Dopo qualche settimana di riposo, nel weekend del 2-3 giugno torna la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva. A Hachioji (Giappone) spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che farò il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile i favoriti della vigilia sono i primi tre della classifica generale: lo sloveno Jerney Kruder, il giapponese Tomoa Narasaki e il russo Aleksei Rubtsov senza ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : Farfalle a caccia dell’oro - sfida a Russia e Bulgaria. Si parte con i 5 cerchi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (venerdì 1° giugno). Oggi spazio ai gruppi seniores che si cimenteranno con i cinque cerchi: prima parte del concorso generale che si concluderà domani con l’esercizio misto ma naturalmente le migliori otto formazioni si qualificheranno anche alle Finali di Specialità di domenica. L’Italia parte tra le grandi favorite della vigilia insieme a Russia e ...

Il governo Conte? Fatto di giovani E sono anche più competenti Alla sfida del fuoco amico e nemico : Se non fosse per un paio di ministri che alzano la media, il governo Conte, il governo del cambiamento sarebbe probabilmente il governo con l’età media più bassa che mai si era insediato al Colle. Bene, il bisogno di svecchiare la classe politica era qualcosa di molto sentito. Non è certo un passo decisivo ma perlomeno è un primo indirizzo positivo Segui su affaritaliani.it

Di Maio - prima sfida da ministro : “Pronti a punire chi delocalizza” : «Italia first». C’è una eco trumpiana nel programma dei primi 100 giorni che il neoministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio sta mettendo a punto. L’idea è quella di punire le aziende che delocalizzano e tagliano posti di lavoro in Italia. L’argomento è già stato affrontato dal M5S a fine 2013, quando il deputato Mattia Fantinati propose u...

sfida della Baviera : crocifisso obbligatorio : Berlino - Nelle scuole della capitale è vietato portarne anche uno piccolo appeso al collo in ossequio alla legge sulla neutralità dello stato; negli uffici pubblici di Monaco, invece, da oggi è obbligatoria la sua affissione al muro. La Germania è una Repubblica federale e in materia di crocifisso ogni Stato-regione fa testo a sé. "Un chiaro impegno per la nostra identità bavarese e per i valori cristiani: oggi la riunione di gabinetto ha ...

Da Viterbo ai due municipi romani : ecco la sfida elettorale del 10 giugno : Due municipi della Capitale e 47 comuni: il Lazio torna al voto tra incognite, «vip» e inchieste giudiziarie. Oltre 600mila cittadini saranno infatti chiamati alle urne il 10 giugno per eleggere nuove ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : la formazione dell’Italia per la sfida non ufficiale agli Yamaha Jubilo : Conor O’Shea ha comunicato la formazione ufficiale dell’Italia per la sfida di sabato 2 nella mattinata italiana (inizio alle ore 7.00) contro il club nipponico degli Yamaha Jubilo, che andrà in scena a Nagano. Il Test Match non è ufficiale e dunque non verrà conteggiata la presenza in nazionale a quanti prenderanno parte alla sfida. Il CT azzurro sicuramente farà ruotare tutti gli effettivi, in quanto sono previsti cambi liberi ...