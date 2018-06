La Russia mette all’angolo Assad Via dal Golan tutte le milizie sciite 

Mondiali 2018 Russia - espulsione 'retrospettiva' per chi commette condotta violenta : Un'importante novità sta per essere introdotta in occasione della Coppa del Mondo. Nel torneo che prenderà il via il prossimo 14 giugno infatti, un calciatore colpevole di condotta violenta non ravvisata dall'arbitro potrà essere espulso in maniera "retrospettiva" all'interno ...

Mondiali 2018 Russia - Löw ammette : 'Con Götze errore mio'. Intanto Mario sui social... : ... e dopo l'esclusione da Russia 2018 Götze parla per la prima volta della scelta e delle sue sensazioni dopo il mancato ingresso nel gruppo che difenderà la coppa del mondo. "Ovviamente sono triste, ...

Mondo TV - Carousel TV trasmetterà Invention Story in Russia : Teleborsa, - Mondo TV ha ricevuto da Carousel TV, principale canale per ragazzi in Russia e CSI, la conferma di messa in onda dei primi 104 episodi della serie Invention Story, prodotta da Mondo TV. ...

Mediaset scommette sui mondiali in Russia Spingeranno i ricavi : Mediaset punta sui mondiali di calcio in Russia, che trasmetterà sulle reti gratuite a partire da giugno. E intanto, annuncia possibili nuovi accordi nuovi contenuti. 'La possibilità di nuove elezioni,...

Armenia - si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste/ La chiusura all'Ue e la vicinanza alla Russia : Armenia, si dimette primo ministro Sargsyan dopo le proteste: cosa succede ora? Ultime notizie: i rapporti con la Russia, Karan Karapetyan premier ad interim(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Russia mette fuori uso YouTube : aiuta Telegram - la chat proibita : Mosca, 23 apr. , askanews, fuori uso anche YouTube. Gli utenti del principale contenitore di video al mondo, hanno riscontrato grossi problemi in Russia e si sono lamentati delle interruzioni nella condivisione dei filmati. I problemi sono iniziati nella mattina a Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, ...

Telegram bloccato in Russia : non permette ai servizi segreti di spiare le conversazioni : Telegram ha oggi 200 milioni di utenti nel mondo ed è molto diffusa nel Paese. Il fondatore Durov: 'Il blocco è incostituzionale' La decisione di bloccare Telegram in Russia è 'anticostituzionale' e '...

Salvini promette : "Con me al governo via le sanzioni alla Russia" : Matteo Salvini, in vacanza a Ischia con Elisa Isoardi per la Pasqua, non rinuncia ad elencare il suo programma di governo in vista delle consultazioni al Quirinale che partiranno mercoledì prossimo.Il leader della Lega chiede di poter essere nominato premier per attuare le misure promesse in campagna elettorale. Come quelle che - garantisce Salvini - possono aiutare il Paese a tornare a crescere."Spero di potere presto, dal governo, raccogliere ...

Russia : incendio centro commerciale - si dimette governatore