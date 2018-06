La Prova del Cuoco | l’addio in lacrime di Antonella Clerici | «Non pensavo fosse così

La Prova del cuoco - l'addio della Clerici : svelato chi prenderà il suo posto : Per Antonella Clerici è giunto il momento di lasciare la sua amata prova del cuoco. Dopo 18 anni di messa in onda in televisione, la conduttrice ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare la conduzione del fortunato cooking show del mezzogiorno di Raiuno che in questi 18 anni è diventato uno degli appuntamebti più seguiti della programmazione della rete ammiraglia con picchi di oltre tre milioni e mezzo di spettatori e uno share record ...

Dark souls - una fiamma che non si spegne : la Prova della Remastered sette anni dopo il primo capitolo : Sono passati sette anni da quando il primo Dark souls si insediò nelle console di tutto il mondo, dettando una legge che i giocatori avevano perso per strada negli anni: imparare le regole del gioco e i suoi dogmi, senza aiuti ne scorciatoie. Nella strada verso l’ultima fiamma Dark souls ha tracciato a suo modo una strada che è diventata riferimento per una tipologia di gioco, i cosiddetti “soulslike”: giochi impegnativi e punitivi, ...

Buono a sapersi - il funerale del programma. Isoardi : "Da settembre cercheremo di fare La Prova più bella" : Venerdì 1 giugno è andato in onda il "funerale" di Buono a sapersi. Elisa Isoardi, visibilmente e comprensibilmente emozionata, ha tirato le somme del programma di Rai 1 che non ha mai brillato sul piano degli ascolti (nonostante il trend positivo degli ultimi mesi): "E' stato molto bello, ogni tanto faticoso. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi per averci regalato un anno meraviglioso. E' stata una scommessa difficile, ...

Per Lorenzo Grani - Maranello Corse - l'incandescente Prova del Salento : Il giovane pilota emiliano si presenta al secondo appuntamento del campionato Italiano WRC da leader della Coppa R2 e di quella Under 25, oltre che della classifica del trofeo Michelin R2: il rally ...

Asia Orientale : Pechino Prova a ridurre le tensioni in vista del prossimo summit regionale sulla sicurezza : "Stiamo facendo tutto il possibile per cooperare con i paesi del Pacifico, è così che vanno curati gli affari nel mondo - ha detto ieri Mattis " ma ci ergeremo anche contro quanto riteniamo non ...

L'emozione della vela - una Prova aperta a tutti : In virtù di questa centralità, ci spiega l'istruttore, il prossimo anno la nostra regione ospiterà le "World Series" per il campionato del mondo classe " Olimpic-. Oltre alla punta di diamante della ...

Scanzonissima/ Ospiti e diretta 30 maggio : grande attesa per la Prova della... scossa! : Scanzonissima, anticipazioni 30 maggio: Gigi e Ross conducono il terzo appuntamento del game show musicale di Raidue. Maryam Tancredi e Andrea Butturini di The voice 2018 capisquadra.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:53:00 GMT)

APProvaTO DALLA PLENARIA IL REPORT SUL FUTURO DELL'ALIMENTAZIONE E DELL'AGRICOLTURA : 'Togliere risorse all'agricoltura significa attentare allo sviluppo e alla crescita dell'economia europea, e purtroppo le strategie messe in atto nell'ambito della ridefinizione delle risorse per i ...