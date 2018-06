La prossima stagione di eventi alla Scala di Milano

Snowboard - definita la composizione delle squadre per la prossima stagione : Pisoni resta direttore sportivo : La composizione delle squadre di Snowboard per la stagione 2018/19, Pisoni confermato nel ruolo di direttore sportivo Con delibera del Presidente n°11 dell’1 giugno 2018 è stata varata la composizione delle nazionali maschili e femminili di Snowboard per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: TECNICI Pisoni Cesare direttore sportivo Erlacher Meinhard Allenatore responsabile parallelo ...

Calciomercato Genoa - triplo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – Il Genoa non si ferma all’arrivo di Criscito e per la prossima stagione sta per chiudere altre importanti trattative. Scelto il prossimo portiere e sostituto di Perin pronto a sposare la Juventus, si tratta di Federico Marchetti, reduce dall’esperienza con la maglia della Lazio, nelle ultime ore sono stati limati gli ultimi dettagli. Trova sempre più conferma l’indiscrezione lancia dal CalcioWeb il ...

Calciomercato Lecce - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Lecce – Il Lecce dopo alcuni anni di sofferenza ha conquistato una grande promozione nel campionato di Serie B, adesso il club si candida ad essere grande protagonista nel torneo cadetto. Nel frattempo è arrivato il primo innesto per la prossima stagione, si tratta di Thom Haye, centrocampista olandese classe ’95. “L’US Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del ...

Champions League - dalla prossima stagione tante novità : arriva la quarta sostituzione : tante piccole novità in arrivo dalla prossima stagione nella massima competizione continentale. Nella Champions League per il triennio 2018-20121 viene introdotta la quarta sostituzione nei turni ...

Champions League - novità per la prossima stagione : nuovi orari - la quarta sostituzione - liste e più calciatori in finale : Dall’introduzione della quarta sostituzione fino alla modifiche degli orari delle partite: UEFA.com passa in rassegna alcune tra le più importanti novità in UEFA Champions League per il triennio 2018-2021. quarta sostituzione – Dalla stagione 2018/19, potrà essere effettuata una quarta sostituzione nelle partite a eliminazione diretta esclusivamente nei supplementari. Questa modifica non influenzerà le altre tre sostituzioni. • ...

Panchina Bologna - sciolti gli ultimi dubbi : scelto l’allenatore per la prossima stagione : Panchina Bologna – Il Bologna è reduce da una stagione non entusiasmante, l’ultimo campionato ha portato alla decisione di rompere con il tecnico Roberto Donadoni, alla base della scelta anche il rapporto non idilliaco con i tifosi. Nel frattempo si sta programmando la prossima stagione, deciso il nuovo allenatore: si tratta di Filippo Inzaghi che ha superato la concorrenza di Semplici. Il futuro allenatore rossoblu ha disputato una ...

Calciomercato Spal - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un obiettivo fantastico, quello della salvezza nel campionato di Serie A, adesso il club lavora per la prossima stagione, la prima decisione riguarda la panchina, conferma del tecnico Semplici nonostante altre richieste da parte di club del massimo campionato italiano. Nel frattempo ad un passo il primo innesto per la prossima stagione e si tratta di un ritorno, quasi fatta per il prestito dal ...

La prossima stagione di Rai Sport con la Champions League - : Rai Sport ha due canali , 57 e 58, che mandano in onda gli stessi programmi. Come mai? «Un canale è Rai Sport + HD, il 57, che trasmette in alta definizione. L'altro, invece, è a definizione standard:...

Panchina Spal - arriva la decisione per la prossima stagione : Panchina Spal – La Spal ha conquistato una grande salvezza nel campionato di Serie A, la prima stagione in massima serie è stata veramente importante. Adesso è il momento di pensare al futuro, arrivano le prime novità con il club già pronto a spendere ben 14 milioni di euro per tutti i riscatti in seguito alla salvezza raggiunta. Nel frattempo è andato in scena un incontro tra la dirigenza e l’allenatore Semplici, la decisione è ...

Biathlon - definite le squadre maschili e femminili che prenderanno parte alla prossima stagione 2018/2019 : La composizione delle Nazionali di Biathlon maschili e femminili per la stagione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 8 del 28 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali maschili e femminili di Biathlon per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: Squadra A “Elite” Femminile Vittozzi Lisa 1995 Carabinieri Wierer Dorothea 1990 Fiamme Gialle Maschile Hofer ...

Calciomercato Spal - già spesi 14 milioni per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un risultato straordinario, la salvezza nel campionato di Serie A ed adesso lavora già intensamente per la prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Non dovrebbero esserci grandi colpi ed il motivo è presto spiegato, la Spal infatti ancora prima di iniziare il mercato dovrà versare 14 milioni per tutti i riscatti. Si tratta di Gomis (1,5 milioni di euro), Kurtic (4,5 milioni di euro), ...

Panchina Benevento - ecco l’allenatore per la prossima stagione : Panchina Benevento – Il Benevento è reduce da una brutta retrocessione nel campionato di Serie B nonostante una buona seconda parte di campionato, adesso è arrivato il momento di programmare il futuro, mossa per quanto riguarda la Panchina. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ la società del presidente Vigorito ha scelto Cristian Bucchi per ripartire nella stagione 2018/2019, accordo raggiunto, per l’ufficialità ...

Rugby - le Zebre tornano in campo per la preparazione in vista della prossima stagione agonistica : Cominciata oggi la preparazione delle Zebre in vista della prossima stagione agonistica Ad un mese dall’ultimo impegno ufficiale – la vittoria nel derby di Treviso sul Benetton nell’ultimo turno del Guinness PRO14 – oggi è ripresa ufficialmente l’attività per lo Zebre Rugby Club alla Cittadella del Rugby di Parma. Agli ordini dello staff tecnico diretto da Michael Bradley gli atleti bianconeri si sono ritrovati per preparare la nuova ...

Calciomercato Fiorentina - decisa la prima cessione per la prossima stagione : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce da una stagione comunque positiva, in particolar modo la seconda parte di campionato è stata veramente importante. La dirigenza viola adesso si candida ad essere protagonista sul mercato, in particolar modo l’obiettivo è mettere a segno alcuni colpi richiesti dal tecnico Stefano Pioli. Ma si pensa anche in uscita, in particolar modo secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...