La primaria del Favaro in scena con Le canzoni da marciapiede

Milano. In corso le iscrizioni tardive per i centri estivi della scuola primaria : Sono aperte le iscrizioni tardive per i centri estivi della scuola primaria. Le famiglie che non hanno effettuato le prenotazione

Aids : la causa primaria del contagio è per via sessuale : A oltre 30 anni dall’esordio dell’epidemia da Hiv in Italia molto è cambiato. Tuttavia, restano irrisolte numerose questioni, prima fra tutte la diffusione dell’infezione, che persiste, seppur con modalità che nel tempo hanno subito variazioni importanti. L’assunzione di droghe per via venosa con uso promiscuo delle siringhe non è più da tempo la causa principale di trasmissione dell’infezione; il contatto sessuale, invece, continua a essere ...

Il Questore Giovanni Signer consegna Il mio diario agli alunni nisseni della scuola primaria : ... i principi fondamentali e le libertà della persona, i diritti dell'uomo e del bambino, il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, l'uguaglianza e la solidarietà, il valore dello sport, con ...

Radio Onda Ligure apre le porte ai bambini della scuola primaria Paccini di Albenga : La trasmissione potrà essere seguita sulle frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.OndaLigure.it o scaricando la app dal Google Play Store. M.C. Ti potrebbero interessare anche:

“Sarà Mara Venier la conduttrice”. Clamorosa novità nel mondo della tv italiana. Dopo l’esperienza all’Isola - per la Zia si aprono le porte di un altro programma. Non da comprimaria - ma da vera e propria protagonista (come ai bei tempi) : Terremoti e sconvolgimenti nel mondo della tv italiana. Si vanno delineando, settimana Dopo settimana, i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle varie reti televisive. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all’Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha ...