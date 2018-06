La prima uscita di Conte A Montecitorio si è fermato ad ascoltare i lavoratori in crisi

Ultimi rumors prima dell’uscita di iOS 12 : Apple contro la dipendenza da smartphone : Il weekend ormai cominciato è quello che ci condurrà per mano alla presentazione ufficiale dell'aggiornamento iOS 12, nell'ottica del tanto atteso evento organizzato da Apple per mostrare al mondo le caratteristiche del suo sistema operativo. Come da tradizione, il colosso di Cupertino sta facendo l'impossibile per non far emergere anticipazioni sulle principali caratteristiche del proprio OS pronto all'esordio sul mercato, anche se la vera e ...

Uscita Google Pixel 3 prima del previsto - anomalo suggerimento estivo : A quando l'Uscita Google Pizel 3? I fan della serie di Googlefonini di Mountain View potrebbero balzare sulla sedia alla notizia che il lancio della nuova generazione potrebbe avvenire già prima della fine dell'estate. Per gli smartphone di Big G potrebbe essere dunque disattesa la finestra temporale di presentazione autunnale, a favore di un anticipo, magari strategico. La fonte che fa riferimento all'Uscita Google Pixel 3 in tempi non ...

L'incubo di Ronaldo : sognava l'uscita di scena da primattore - ma Bale lo oscura : Ma vuoi mettere, arrivarci con l'aura di quello che trascina il Real all'ennesimo trionfo in Champions e poi si toglie lo sfizio di mollare il club più potente e titolato del mondo? Altra cosa. Gli ...

L’album di Irama già sul podio prima dell’uscita : ROMA – Un debutto con il botto quello di “Plume”, il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si […] L'articolo L’album di Irama già sul podio prima dell’uscita proviene da NewsGo.

Malaysia : zoo di Kuala Lumpur - prima uscita pubblica per il baby panda : A cinque mesi dalla sua nascita è pronta per affrontare il mondo. Un cucciolo femmina di panda gigante è stato mostrato per la prima volta al pubblico allo zoo di Kuala Lumpur, in...

'2001 : Odissea nello spazio' torna nelle sale per i 50 anni dalla prima uscita : Un monolite. Scuro, opaco, impenetrabile, misterioso. Eppure affascinante, magnetico, imprescindibile. A cinquant'anni quasi esatti dalla prima uscita nelle sale, nei cinema italiani il 4 e 5 giugno prossimi gli appassionati di fantascienza in particolare e di cinema in generale potranno rivedere “2001: Odissea nello spazio”. Un nuovo paradigma per la fantascienza Un film che calamita a confonde, “2001”. Che pone più domande di quante non ne ...

Il look della prima uscita di Meghan Markle come Duchessa di Sussex : Se vi stavate chiedendo quando il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero fatto la loro prima apparizione come marito e moglie, la risposta è arrivata prima di quanto ci si aspettasse. I novelli sposi infatti, dopo aver rimandato la luna di miele, a soli tre giorni di distanza dalle nozze sono apparsi pubblicamente in occasione di un garden party in onore del Principe Carlo, assieme ad altri 6.000 ospiti provenienti dalle varie organizzazioni ...

Il disturbante horror in prima persona Gray Dawn ha una data di uscita : Interactive Stone ha annunciato che il suo imminente gioco horror in prima persona, Gray Dawn, uscirà il 7 giugno su PC. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche rilasciato un nuovo video che mostra 8 minuti di gameplay.Come riporta DSOGaming, in questo thriller atmosferico in prima persona, vestirete i panni di padre Abraham, un sacerdote di origine svedese sospettato di aver ucciso uno dei chierichetti. I giocatori interagiranno con ...

MEGHAN MARKLE E HARRY/ Video - prima uscita ufficiale da marito e moglie con imprevisto : MEGHAN MARKLE e HARRY: prima uscita pubblica per la Duchessa e il Duca del Sussex al compleanno del Principe Carlo. Il Video con un piccolo imprevisto. prima uscita ufficiale da marito e moglie per MEGHAN MARKLE e il Principe HARRY. Dopo il fatidico sì pronunciato lo scorso 19 maggio in un’atmosfera da facola, il Duca e la Duchessa del Sussex, in attesa di partire per il viaggio di nozze, hanno partecipato al ricevimento organizzato dal ...

