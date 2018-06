La pancia di Brigitte | ci abitueremo mai all’idea di una mamma-nonna?

wired

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ho trent’anni e non ho figli. Li vorrò in futuro, ma per ora sto bene così. Sono però in quell’età un po’ farlocca per cui allo stesso tempo c’è chi mi intima a sbrigarmi se voglio rimanere incinta senza problemi, e chi invece ritiene che io abbia ancora moltissimo tempo per mettere su famiglia. Alla gravidanza non penso spesso, da femminista ritengo sia una questione intima e privata: da quando s’è diffuso l’uso dei contraccettivi la maternità non è più considerata solo una parte naturale della vita di ogni donna, ma una decisione ponderata e personale, spesso presa assieme al partner. Essere madri non è più una questione meramente biologica ma una libera scelta. È vero però che la biologia può tornare a farsi sentire quando certe donne non riescono ad avere il bambino che tanto desiderano. Ecco perché con le altre femmine senza figli di gravidanza preferisco non parlare: chi i figli ...